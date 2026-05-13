Bé trai 11 tuổi nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Nghệ An: Công an vào cuộc

Ngày 13/5, theo tin từ Công an xã Vân Du (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh từ tài khoản Facebook “Phan Tuyết” thông qua buổi livestream trên mạng xã hội liên quan đến trường hợp cháu N.H.T. (SN 2014, trú xóm 7, xã Vân Du) nghi bị bạo hành trong gia đình.

Hình ảnh cháu N.H.T nghi bị bạo hành

Theo nội dung phản ánh, cháu trai N.H.T. được cho là thường xuyên bị bố ruột là N.H.H. (SN 1991) cùng mẹ kế là T.T.H. (SN 1989) đánh đập, khiến tinh thần hoảng loạn và xuất hiện nhiều dấu hiệu thương tích trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vân Du đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập các cá nhân liên quan để làm rõ nội dung phản ánh.

Công an xã Vân Du (Nghệ An) mời cháu N.H.T đến làm việc để làm sáng tỏ

Lực lượng chức năng đồng thời đưa cháu T. đến cơ sở y tế để kiểm tra thương tích, kịp thời chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ ổn định tâm lý.

Hiện Công an xã Vân Du đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh toàn diện vụ việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật.