Bé gái 2 tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trên ô tô

(VTC News) -

Sáng 17/4, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau thời gian bị bỏ quên trong ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) điều khiển ô tô chở hai con đi học. Sau khi đưa con lớn đến trường, người đàn ông này tiếp tục lái xe đến cơ quan làm việc. Tuy nhiên, người bố không biết con gái nhỏ vẫn đang ở trên xe.

Ảnh minh họa

Đến khoảng 14h cùng ngày, mọi người mới hốt hoảng phát hiện cháu bé đang nguy kịch trên xe, nên đã đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Đông Lộc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.