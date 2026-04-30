'Báu vật triệu năm' Đảo Ngọc hé lộ chuẩn sống 'quiet luxury' giữa vịnh biển

Phân khu thuộc Vinhomes Hải Vân Bay thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng cao cấp nhờ định vị chuẩn sống “quiet luxury” trong một vịnh biển biệt lập hiếm hoi của Đà Nẵng.

Roadshow “phủ sóng” Đà Nẵng, livestream xuyên lễ nối dài sức nóng

Một buổi sáng tại Đà Nẵng diễn ra như thường lệ, cho đến khi đoàn xe roadshow Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Hành trình của đoàn roadshow bắt đầu từ khu vực văn phòng bán hàng dự án với sự tham gia của hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối, giới thiệu chuẩn sống “biệt lập một vịnh biển - sở hữu trọn mặt biển” tại các tư dinh số lượng giới hạn của Đảo Ngọc.

Hàng trăm người có mặt tại văn phòng Vinhomes Hải Vân Bay để bắt đầu hành trình.

Đoàn Roadshow Đảo Ngọc phủ sóng các cung đường trọng điểm tại Đà Nẵng.

Song song với roadshow, chuỗi livestream từ hệ thống đại lý trên toàn quốc được duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, liên tục cập nhật thông tin về quy hoạch, sản phẩm Đảo Ngọc và chính sách tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận dự án Vinhomes Hải Vân Bay từ nhiều “điểm chạm”.

Trong dịp nghỉ lễ, toàn bộ hệ thống bán hàng và đội ngũ tư vấn vẫn vận hành liên tục, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm, đảm bảo trải nghiệm trực tiếp tại dự án.

Trước đó, khu Bạch Vân đã tạo hiệu ứng “bùng nổ” với hơn nửa triệu lượt xem livestream và hơn 7.300 booking chỉ sau 5 phiên phát sóng. Tiếp nối đà trên, Đảo Ngọc - phân khu sở hữu vị trí chạm biển trực diện nhất toàn đại đô thị - được kỳ vọng sẽ thiết lập những cột mốc mới về thanh khoản.

Thực tế ghi nhận, nhiều khách hàng quyết định xuống tiền ngay từ giai đoạn đầu tiếp cận thông tin, trong đó có những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tại nhiều thị trường ven biển.

“Tôi đã đi qua nhiều vùng biển từ Nha Trang, Phú Quốc đến Đà Nẵng nhưng khái niệm ‘sở hữu trọn mặt biển’ trong một vịnh riêng như tại Đảo Ngọc là điều cực kỳ hiếm.

Đây không phải là nơi để số đông tìm đến, nó là một lãnh địa riêng. Tôi chọn booking ngay vì những vị trí đẹp nhất trong một lòng vịnh biệt lập sẽ không bao giờ dành cho người đến chậm”, ông Trương Văn Khánh, một nhà đầu tư kỳ cựu trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng chia sẻ khi vừa hoàn tất thủ tục booking.

Đảo Ngọc - chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập hiếm có

Sức hấp dẫn của Đảo Ngọc phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy sở hữu của giới danh gia, khi các “lãnh địa riêng” dần thay thế những tổ hợp du lịch đại trà ven biển, nơi ranh giới giữa tư gia và đại dương được kéo lại gần hơn.

Là hiện thân của triết lý “quiet luxury”, Đảo Ngọc được ví như “báu vật triệu năm” nhờ địa thế vịnh khép kín hiếm có. Địa thế này không chỉ tạo nên cảnh quan độc bản mà còn mang ý nghĩa phong thủy và giá trị tích lũy lâu dài. Đặc biệt, quỹ đất ven vịnh là hữu hạn và không thể mở rộng thêm đã đẩy giá trị của Đảo Ngọc lên tầm “tài sản sưu tầm”.

Theo ông Lê Xuân Quốc, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, tại Việt Nam không thiếu dự án ven biển nhưng những vịnh biển nằm trọn trong không gian biệt lập thì rất hiếm.

“Đảo Ngọc sở hữu tính “độc bản” và tính “đóng”- hai biến số quan trọng nhất quyết định giá trị thặng dư của bất động sản siêu sang. Khi số lượng hữu hạn đối mặt với nhu cầu sở hữu di sản ngày càng tăng, giá trị của Đảo Ngọc chắc chắn sẽ vượt xa các tiêu chuẩn định giá thông thường”, ông Quốc nhận định.

Đảo Ngọc sở hữu vị trí chạm biển trực diện nhất tại Vinhomes Hải Vân Bay.

Nếu như ở các dự án khác, biển là tiện ích chung, thì tại Đảo Ngọc, biển là một phần của “di sản gia tộc”. Mỗi căn biệt thự sở hữu quyền tiếp cận trực diện với thế giới đại dương trong xanh. Giá trị “truyền đời” nằm ở phần di sản thiên nhiên được định danh cho từng chủ nhân.

Dù sở hữu sự riêng tư tuyệt đối, nhưng Đảo Ngọc không hề tách rời khỏi dòng chảy thời đại. Nằm trong hệ sinh thái du lịch - giải trí của đại đô thị với điểm nhấn là VinWonders Hải Vân Bay, mỗi sản phẩm tại Đảo Ngọc vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác vận hành, tạo dòng tiền bền vững.

VinWonders Hải Vân Bay nằm trong lòng Đảo Ngọc.

Dù chưa chính thức ra mắt, Đảo Ngọc đã tạo nên một làn sóng mới trên thị trường khi ghi nhận 924 booking chỉ trong vòng 72 giờ. Tốc độ hấp thụ thần tốc này là một hiện tượng hiếm thấy, nhất là đối với dòng bất động sản siêu sang vốn có độ kén chọn cao của khách hàng.

Nếu phân khu Bạch Vân đã định hình chuẩn sống giữa thiên nhiên xanh, thì Đảo Ngọc nâng trải nghiệm ấy lên một tầng giá trị khác – sống giữa không gian di sản vịnh biển độc bản.

Đảo Ngọc không hướng đến số đông, mà dành cho những người hiểu rõ giá trị của sự riêng tư, tĩnh tại và khác biệt. Đó không chỉ là nơi an cư, mà là một “tài sản định danh” – nơi giá trị sống và giá trị tích sản cùng song hành, bền vững theo thời gian.