Bắt thêm hai cán bộ Chi cục Thủy lợi ở Hưng Yên liên quan sai phạm xử lý bờ kè

(VTC News) -

Ngày 10/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với nhóm đối tượng thuộc Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên có sai phạm liên quan công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa.

Bị can Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường.

Cụ thể, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Đức Cường (sinh năm 1981, viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động) và Trần Tiến Sỹ (sinh năm 1982, Chuyên viên Phòng quản lý đê điều Chi cục Thủy lợi) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ với nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung trong Hợp đồng song đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên và một số Giám đốc doanh nghiệp về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng” quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.