Đóng

Bão Bualoi càng vào gần bờ càng mạnh, tác động diện rộng

(VTC News) -

Chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, bão Bualoi di chuyển rất nhanh, 30 km/giờ, càng vào gần bờ càng mạnh.

VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới