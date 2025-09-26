+
++
Bão Bualoi càng vào gần bờ càng mạnh, tác động diện rộng
(VTC News) -
Chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, bão Bualoi di chuyển rất nhanh, 30 km/giờ, càng vào gần bờ càng mạnh.
Tin mới
20:31 26/09/2025
VTC NEWS TV
Trong 24 giờ, camera AI phát hiện hơn 500 tài xế không đội mũ bảo hiểm trên một con phố Hà Nội
20:19 26/09/2025
Tin nóng
Trương Vô Kỵ bị tuyên phạt án tù vì rao bán súng trên Facebook
20:16 26/09/2025
Pháp đình
Công an TP.HCM xác minh vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng
20:09 26/09/2025
Bản tin 113
Ca sĩ Đức Phúc nhận bằng khen của Thủ tướng
20:00 26/09/2025
Sao Việt
Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người
19:42 26/09/2025
Bản tin 113
Một doanh nghiệp muốn 'thế chân' Lotte làm dự án tỷ đô, Sở Tài chính lên tiếng
19:42 26/09/2025
Bất động sản
Vợ Phó Trưởng Công an phường ở Lạng Sơn phản ứng gay gắt khi bị nhắc nhở đỗ xe
19:31 26/09/2025
Tin nóng
Tài xế tông chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long mất khả năng nhận thức
19:29 26/09/2025
An ninh hình sự
Khởi tố nhóm người sản xuất dầu gội, xả giả ở Huế
19:15 26/09/2025
Bản tin 113
Công an làm việc với người tung tin sai sự thật vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng
19:07 26/09/2025
Bản tin 113
Người biểu tình đốt xe tải, đòi công lý cho 43 sinh viên mất tích ở Mexico
19:00 26/09/2025
Reels
Wyndham Sky Lake được vinh danh với 4 giải thưởng tại Haute Grandeur Award
19:00 26/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đăng clip quảng cáo website đánh bạc lên Facebook, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng
18:58 26/09/2025
Tin nóng
Tạm giữ nam thanh niên đánh dã man bạn gái trước quán bi-a do ghen tuông
18:51 26/09/2025
Bản tin 113
Điều gì xảy ra nếu thay pin iPhone không chính hãng
18:39 26/09/2025
Thủ thuật
Mỏ khai thác đất hiếm tự nhiên từ vũ trụ bay cách Trái Đất chỉ vài nghìn km
18:38 26/09/2025
Khám phá
Biểu tình đòi công lý cho 43 sinh viên mất tích ở Mexico
18:37 26/09/2025
VTC NEWS TV
Tự ý bỏ cọc mua đất, người mua phải bồi thường thế nào?
18:30 26/09/2025
Tư vấn
Miền núi Quảng Trị mưa lớn khi bão Bualoi chưa đổ bộ, cống bị cuốn trôi
18:30 26/09/2025
Tin nóng
5 cầu thủ ngoại sắp nhập tịch không kịp lên tuyển Việt Nam
18:24 26/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Bão Bualoi cường độ mạnh, có thể gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai
18:24 26/09/2025
Thời tiết
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI
18:15 26/09/2025
Thời sự
Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn
18:03 26/09/2025
Bản tin 113
Bão Bualoi khó lường với 3 kịch bản đổ bộ, người dân tuyệt đối không chủ quan
18:00 26/09/2025
Tin nóng
Cập nhật tin bão Bualoi mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ đêm 26/9
17:36 26/09/2025
Đời sống
Bão Bualoi tăng cấp dữ dội, đe dọa trực tiếp các tỉnh miền Trung
17:33 26/09/2025
Reels
Bão Bualoi mạnh lên 'thần tốc': Dự báo những khu vực bị ảnh hưởng
17:31 26/09/2025
VTC NEWS TV
Phú Thọ điều động gần 400 công chức, viên chức cấp tỉnh về cơ sở
17:27 26/09/2025
Tin nóng
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
17:25 26/09/2025
Chính trị