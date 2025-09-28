Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 2

(VTC News) -

Vòng 2 giải Hạng Nhất 2025-2026 mở màn bằng trận thắng 1-0 của Long An trước Đồng Tháp. CLB Phú Thọ có trận hòa thứ hai liên tiếp sau khi đổi tên. Đồng Nai vất vả giành chiến thắng 1-0 trên sân của Đại học Văn Hiến trong bối cảnh Nguyễn Công Phượng chưa trở lại.

Đội bóng có ông Park Hang Seo làm cố vấn là Bắc Ninh lần đầu tiên giành chiến thắng ở cấp độ chuyên nghiệp. CLB này đánh bại Khánh Hòa 1-0.

Sau 2 vòng đấu, không có đội nào toàn thắng ở giải Hạng Nhất. Điều này báo hiệu mùa giải rất khó lường trong cả cuộc chiến trụ hạng lẫn đua vô địch.

Highlight Quảng Ninh 2-1 Quy Nhơn United

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 2)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 TP.HCM 2 4 - 3 4 2 Đồng Nai 2 3 - 2 4 3 Bắc Ninh 2 1 - 0 4 4 Khánh Hòa 2 2 - 1 3 5 Trẻ PVF CAND 2 2 - 2 3 6 Quảng Ninh 2 2 - 2 3 7 Long An 2 1 - 2 3 8 Phú Thọ 2 3 - 3 2 9 Thanh niên TP.HCM 2 2 - 2 2 10 ĐH Văn Hiến 2 1 - 2 1 11 Quy Nhơn United 2 2 - 3 1 12 Đồng Tháp 2 1 - 2 1

Lịch thi đấu, kết quả vòng 2 giải Hạng Nhất

Ngày Giờ Trận đấu 26/9 16h Long An 1-0 Đồng Tháp 26/9 18h Phú Thọ 2-2 Thanh niên TP.HCM 27/9 16h ĐH Văn Hiến 0-1 Đồng Nai 27/9 16h Bắc Ninh 1-0 Khánh Hòa 28/9 16h TP.HCM 2-1 Trẻ PVF CAND 28/9 17h Quảng Ninh 2-1 Quy Nhơn United

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.