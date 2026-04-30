(VTC News) -

Một số tác dụng từ cây vối

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cây vối thường được trồng ở các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên của nước ta. Nhiều bộ phận trên loại cây này có thể sử dụng, trong đó bao gồm lá vối. Lá vối có mùi thơm dễ chịu và nhiều người còn dùng nước lá vối như một loại nước uống yêu thích mỗi ngày.

Một số tác dụng của cây vối:

- Thanh nhiệt: Loại cây này vị hơi đắng, tính mát và được nhiều người sử dụng để thanh nhiệt, như một loại nước uống giải khát.

- Lá vối và nụ vối có chứa nhiều tanin – là chất có tính kháng khuẩn và giảm viêm hiệu quả, giúp se lành niêm mạc đại tràng và rất tốt cho những người bị viêm đại tràng, viêm ruột hay bị tiêu chảy.

- Nụ vối còn có chứa polyphenol và flavonoid cùng với nhiều hoạt chất có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường và kiểm soát đường máu rất hiệu quả.

- Dùng lá vối khô hoặc tươi sau khi được sắc lên có thể giúp bạn sát trùng vết loét, mụn nhọt hay những vết thương do bỏng.

Lá vối không chỉ là thức uống thanh nhiệt mà còn có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh

Các bài thuốc chữa bệnh từ cây vối

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời bác sĩ chuyên khoa I Hồ Viết Long - Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Hữu Nghị chỉ ra một số bài thuốc chữa bệnh từ lá vối như sau:

Bài thuốc ổn định đường huyết và axit uric

Các hợp chất polyphenol trong lá vối giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và kích thích đào thải axit uric qua đường nước tiểu. Người bệnh nên duy trì thói quen hãm nước lá vối uống sau bữa ăn 30 phút để ổn định đường huyết và giảm sưng đau khớp. Lưu ý tuyệt đối không uống nước lá vối khi bụng rỗng để tránh kích thích dạ dày hoặc gây hạ đường huyết đột ngột.

Cuối cùng lá vối còn đóng vai trò như một loại kháng sinh thực vật. Nước sắc lá vối có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như phế cầu bạch hầu hay liên cầu khuẩn. Việc uống nước lá vối đều đặn còn giúp cơ thể chống lại các gốc tự do bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa từ lá vối

Sử dụng 15-20g lá vối khô sắc cùng 1 lít nước uống hàng ngày. Hoạt chất tannin và kháng sinh tự nhiên trong lá giúp sát khuẩn đường ruột hiệu quả trong việc điều trị các chứng đầy bụng khó tiêu hoặc tiêu chảy.

Thứ hai nước lá vối là trợ thủ đắc lực cho người bệnh gout và tiểu đường. Các hoạt chất trong lá vối giúp tăng cường đào thải axit uric qua đường nước tiểu từ đó giảm nguy cơ lắng đọng tinh thể tại các khớp. Các polyphenol còn giúp ức chế enzyme phân giải tinh bột làm chậm quá trình hấp thụ đường và ổn định đường huyết sau bữa ăn.