Bạch Vân - tổ ấm chuẩn quốc tế cho thế hệ F1, mở lối giấc mơ an cư

Hệ sinh thái sống chuẩn quốc tế cho thế hệ F1

Ngày 7/4, thị trường bất động sản miền Trung bước vào trạng thái sôi động chưa từng có khi hơn 5.000 chuyên viên kinh doanh từ 46 đại lý và liên minh đồng loạt hội quân, sẵn sàng cho lễ ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay tại 3 đầu cầu Bắc - Trung - Nam. Trước đó, dự án đã liên tục tạo sức hút lớn với 5 phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi cùng hàng nghìn booking trên toàn quốc.

Giữa sức nóng ấy, gia đình anh N.Đ. Hoài, quê Gia Lai, hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, đã sớm hoàn tất đặt cọc một căn liền kề 72m² tại Bạch Vân để chuẩn bị cho kế hoạch an cư lâu dài của gia đình.

“Điều thuyết phục tôi nhất là môi trường sống ở đây thực sự quá tốt để các con phát triển lâu dài. Từ không gian sống trong lành, hệ tiện ích đồng bộ đến trường học, y tế, mọi thứ đều rất hiện đại, đầy đủ. Hiện tại ở Đà Nẵng rất hiếm có dự án nào quy mô lớn và hoàn chỉnh như vậy”, anh Hoài chia sẻ.

Vợ chồng anh Hoài tiến hành thủ tục ký cọc tại văn phòng Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng.

Không khó để lý giải quyết định xuống tiền của anh Hoài khi Bạch Vân hội tụ đầy đủ những yếu tố mà các gia đình hiện đại tìm kiếm cho hành trình trưởng thành của con.

Trước hết là sự an tâm đến từ hệ sinh thái giáo dục - y tế ngay trong nội khu. Vinschool mang đến môi trường học tập chuẩn quốc tế, giúp thế hệ F1 phát triển đồng đều về tri thức, kỹ năng và tư duy hội nhập từ sớm. Song hành cùng đó, phòng khám quốc tế Vinmec bảo đảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giúp trẻ luôn được theo dõi và chăm sóc kịp thời. Sự kết hợp này tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình trưởng thành của con trẻ.

Bên cạnh đó, Bạch Vân tiếp tục chinh phục người mua bằng môi trường sống hiếm có. Nằm dưới chân đèo Hải Vân, kề cận mặt biển và được bao bọc bởi hệ cảnh quan mặt nước quy mô lớn với hồ Ngọc Trai, hồ Ánh Sao cùng suối Ngọc Thạch, phân khu sở hữu bầu không khí trong lành và vi khí hậu thoáng mát quanh năm. Trong không gian sinh thái ấy, trẻ lớn lên cùng thiên nhiên, từ đó bồi đắp cảm xúc và nhận thức.

Hoàn thiện bức tranh ấy là chuỗi tiện ích được thiết kế theo định hướng phát triển toàn diện cho trẻ. Tổ hợp thể thao - giải trí Lifestyle Hub và công viên vận động liên hoàn Activa Park mở ra không gian để trẻ khám phá và hình thành lối sống năng động từ sớm. Trong khi đó, công viên Peninsula Park, bể bơi Peninsula Pool cùng tổ hợp công viên chủ đề VinWonders Hải Vân Bay mang đến những trải nghiệm vui chơi, kết nối gia đình và mở rộng thế giới quan mỗi ngày.

Tất cả cộng hưởng để kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện, nuôi dưỡng hành trình trưởng thành của trẻ bằng giáo dục chuẩn mực, thiên nhiên trong lành và chuỗi trải nghiệm đa chiều.

Bạch Vân chinh phục các gia đình bởi môi trường sống trong lành, tiện ích hiện đại, hỗ trợ sự phát triển của con trẻ.

Bệ đỡ vững chắc cho quyết định an cư từ tiến độ, pháp lý và chính sách vượt trội

Bên cạnh hệ sinh thái sống vượt trội, niềm tin của gia đình anh Hoài còn được củng cố bởi tiến độ triển khai ấn tượng của dự án.

Theo kế hoạch, 345 căn bàn giao thô Bạch Vân sẽ hoàn thành xây dựng ngay cuối năm nay. Các hạng mục điểm nhấn như công viên Đảo Ngọc, công viên Bách Thảo, tổ hợp VinWonders Hải Vân Bay, khách sạn và resort cao cấp sẽ lần lượt về đích trong năm 2027. Điều này đồng nghĩa, khi cư dân nhận chìa khóa tổ ấm mới cũng là thời điểm cả đại đô thị bước vào nhịp sống sôi động của một thủ phủ du lịch - an cư - nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Nếu tiến độ là lời cam kết về năng lực triển khai, thì pháp lý sở hữu lâu dài lại là bảo chứng cho giá trị bền vững của tài sản. Trong bối cảnh thị trường ngày càng khan hiếm các sản phẩm sở hữu lâu dài tại đô thị ven biển, Bạch Vân trở thành lựa chọn đặc biệt hấp dẫn với các gia đình muốn an cư lâu dài và tích lũy tài sản cho thế hệ sau.

Bạch Vân không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là tài sản truyền đời.

Đặc biệt, chính sách “5 năm không lo lãi suất” đang trở thành cú hích mạnh mẽ giúp các gia đình trẻ dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch sở hữu nhà. Theo đó, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm cho kỳ hạn vay 18 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 7,8%/năm với gói 36 tháng. Trong 24 tháng tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Với sản phẩm liền kề giá từ 5,2 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% vốn tự có là đã có thể xuống tiền. Trong 18 tháng đầu, chi phí lãi vay chỉ tương đương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng - mức tài chính phù hợp với nhiều gia đình trẻ có thu nhập ổn định.

“Thay vì trả một lần với áp lực tài chính cao, chúng tôi chọn gói vay 18 tháng. Chưa kể, mức giá cũng rất hấp dẫn cho một tài sản tại vị trí đẹp như vậy. Vinhomes là thương hiệu số 1 thị trường, đã cam kết là thực hiện trọn vẹn nên chúng tôi rất tin tưởng vào quyết định của mình”, anh Hoài chia sẻ.

Tiến độ rõ ràng, pháp lý vững chắc cùng chính sách tài chính hấp dẫn đang khiến Bạch Vân trở thành lựa chọn đáng giá cho các gia đình trẻ. Hơn cả một quyết định mua nhà, đây còn là bước chuẩn bị cho tương lai an cư lâu dài và một tài sản bền vững cho thế hệ sau.