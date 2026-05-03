Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm khi chanh được tung hô thành 'thần dược' chữa bách bệnh

Tài khoản N.T.C kể đã uống chanh liên tục gần 2 tháng. Theo chia sẻ, khoảng 15-18 ngày đầu, người này gần như mất ngủ hoàn toàn, táo bón nặng, đau nhức toàn thân, có thời điểm đau đến mức phải “ngồi rên”. Xuất hiện hàng loạt biểu hiện bất thường, C vẫn tiếp tục uống 4-5 quả chanh mỗi sáng, thậm chí tăng lên 10 quả/ngày với kỳ vọng cải thiện sức khỏe.

Sau một thời gian, N.T.C cho rằng các cơn đau giảm bớt, khối u ở ngực “tiêu tan”, bề mặt ngực trở nên phẳng hơn.

Một trường hợp khác là tài khoản N.Y uống cốt chanh liên tục suốt 33 ngày, dù bị gia đình phản đối. Người này nói bản thân mắc nhiều bệnh nền như u xơ tuyến vú, rối loạn nhịp tim, hen phế quản, viêm loét dạ dày... nhưng quyết định ngừng thuốc để theo đuổi phương pháp chanh liều cao.

Trong quá trình áp dụng, N.Y xuất hiện khó thở, đau dạ dày dữ dội, nôn ói, choáng váng. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, người này cho rằng đó là dấu hiệu cơ thể đang “thải độc” và tiếp tục duy trì, đồng thời khẳng định khối u đã biến mất, tình trạng hen cũng không còn.

Không chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân, một số quản trị viên nhóm còn đưa ra các lập luận mang tính khẳng định, như táo bón là dấu hiệu “đại tràng đang tự sửa chữa”, khối u là nơi cơ thể “gom độc tố” và có thể tự tan nếu kiên trì uống chanh kết hợp ăn uống “thuận tự nhiên”.

Các nội dung này được diễn giải đơn giản, gần gũi, gắn với những câu chuyện “người thật, việc thật” nên dễ tạo niềm tin, dù không có cơ sở khoa học.

Mất thời gian vàng để chữa bệnh

Bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo việc tin tưởng tuyệt đối vào các phương pháp như uống chanh hoặc chanh muối chữa bệnh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Tuấn, chanh chỉ là thực phẩm chứa vitamin C và một số khoáng chất, có thể hỗ trợ giải khát hoặc bổ sung điện giải trong một số trường hợp nhất định, hoàn toàn không có tác dụng thay thế thuốc điều trị hay chữa khỏi bệnh.

Nguy cơ lớn nhất là người bệnh từ bỏ hoặc trì hoãn điều trị y khoa chính thống để chạy theo các phương pháp chưa được kiểm chứng.

“Không ít bệnh lý như ung thư, tim mạch, tiểu đường hay bệnh hô hấp cần được điều trị đúng phác đồ. Nếu bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp, bệnh có thể tiến triển nặng, làm giảm hiệu quả điều trị”, bác sĩ Tuấn nói.

Ngoài ra, sử dụng chanh hoặc chanh muối với liều lượng tùy tiện còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Việc nạp quá nhiều muối có thể gây tăng natri máu, dẫn tới khát dữ dội, lú lẫn, thậm chí co giật ở trường hợp nặng. Trong khi đó, lượng axit lớn từ chanh dễ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa, làm nặng thêm viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản và bào mòn men răng.

Theo bác sĩ Tuấn, tâm lý tìm kiếm phương pháp chữa bệnh “tự nhiên”, đơn giản, ít tốn kém là lý do khiến nhiều người dễ tin vào các trào lưu kiểu này.

Bên cạnh đó, các câu chuyện chia sẻ trên mạng thường giàu cảm xúc, mang tính trải nghiệm cá nhân nên dễ tạo hiệu ứng lan truyền mạnh. Một số trường hợp triệu chứng bệnh tự cải thiện theo diễn tiến tự nhiên nhưng lại bị hiểu nhầm là kết quả của việc uống chanh.

“Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng bá chữa bách bệnh trên mạng xã hội. Không có loại thực phẩm nào có thể thay thế điều trị y khoa đối với các bệnh lý nghiêm trọng”, bác sĩ khuyến cáo.