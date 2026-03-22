Ba xe cứu thương rời Bệnh viện E trong đêm: Cuộc chạy đua giành giật sự sống từng phút

Một người đàn ông 31 tuổi được xác định chết não sau tai nạn giao thông tại Bệnh viện E ngày 21/3. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình anh đưa ra quyết định hiến tạng, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ ghép.

Ngay sau khi gia đình đồng ý, lúc 9h cùng ngày, các chuyên gia tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội hội chẩn dưới sự chủ trì của Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau gần hai giờ đánh giá chuyên môn, phương án điều phối tạng được thống nhất: Tim, gan phải và một quả thận được chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; một thận được ghép tại Bệnh viện E; gan trái chuyển đến một cơ sở y tế tư nhân để ghép cho bệnh nhi; phổi được điều phối tới Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc chuyển sang Bệnh viện Quân y 103.

Các bác sỹ ghép tim cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Theo Trung tá, TS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng, đơn vị này đồng thời đảm nhiệm ba nhiệm vụ: Tiếp nhận tạng và thực hiện ghép tim, gan, thận tại bệnh viện; tách gan để ghép cho hai bệnh nhân nhằm tối ưu nguồn tạng; cử ê kíp ghép thận ngay tại bệnh viện bạn.

Ông cho biết, trong ghép tạng, sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống có thể cứu được nhiều người hơn là sự xuất sắc của một cá nhân.

Cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu khi các tạng được lấy ra. Mọi thông tin về thời điểm kẹp động mạch chủ, thời gian tạng rời cơ thể người hiến, quá trình vận chuyển... liên tục được cập nhật theo thời gian thực tới các phòng mổ đang chờ sẵn.

16h, tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến và đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lúc 16h28. Gan được lấy lúc 16h25 và có mặt tại nơi ghép lúc 17h. Thận được lấy lúc 16h45, tiếp tục được vận chuyển khẩn trương. Ba xe cứu thương nối tiếp lăn bánh, mỗi chuyến xe mang theo hy vọng sống cho các bệnh nhân.

Từ lá gan hiến tặng, hai bệnh nhân được cứu sống, gồm một trẻ em và một phụ nữ 53 tuổi. Bốn năm trước, nữ bệnh nhân xuất hiện triệu chứng xuất huyết dưới da, sau đó được chẩn đoán xơ gan nghi do viêm gan tự miễn. Gần đây, bệnh tiến triển nặng với biểu hiện vàng da, mệt mỏi, ăn kém, khó ngủ, bệnh nhân được xác định xơ gan mất bù và chỉ định ghép gan. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, chức năng gan ghép tiến triển tốt.

Lần lượt các tạng được lấy và vận chuyển về Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Thượng tá, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, cho biết ghép gan là kỹ thuật phức tạp nhất trong ghép tạng nhưng đã được triển khai thường quy, giúp tối ưu nguồn tạng và mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhân.

Hai ca ghép thận được thực hiện đồng thời tại hai bệnh viện. Đại tá - TS Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, cho biết các nhân viên y tế được chia thành hai nhóm để đảm bảo tiến độ. Sau ghép, thận hoạt động tốt, bệnh nhân có nước tiểu sớm, toàn trạng ổn định.

Việc các bác sỹ trực tiếp thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện E không chỉ cứu sống người bệnh mà còn góp phần mở rộng mạng lưới ghép tạng. Ca lấy - ghép đa tạng này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn cho thấy hệ thống phối hợp liên viện ngày càng hoàn thiện, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân từ một ca hiến tạng.