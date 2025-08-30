Đóng

Ấn tượng màn thả nhiễu 'điện ảnh' từ góc nhìn buồng lái tiêm kích

(VTC News) -

Phi công tiêm kích trên Su-30MK2, Yak-130, L-39NG đã tạo màn trình diễn ấn tượng, sẵn sàng cho Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Hoàng Minh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới