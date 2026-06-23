7 sai lầm cần tránh khi xây nhà trọn gói

(VTC News) -

Dịch vụ xây nhà trọn gói ngày càng được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi, tiết kiệm thời gian và giúp gia chủ giảm áp lực trong quá trình thi công.

Xây nhà trọn gói là gì?

Xây nhà trọn gói là hình thức chủ đầu tư giao toàn bộ quá trình xây dựng cho một đơn vị nhà thầu, từ khâu tư vấn, thiết kế, xin giấy phép xây dựng, chuẩn bị vật tư, thi công phần thô đến hoàn thiện và bàn giao công trình.

Với mô hình này, gia chủ không cần tự tìm kiếm vật liệu, thuê nhân công hay trực tiếp quản lý từng hạng mục xây dựng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình và đảm bảo thực hiện theo các cam kết trong hợp đồng.

Xây nhà trọn gói ngày càng được ưa chuộng. (Ảnh minh họa: AI)

Sai lầm cần tránh khi chọn dịch vụ xây nhà trọn gói

Để đạt hiệu quả tối ưu, trước khi chọn dịch vụ xây nhà trọn gói, gia chủ cần lưu ý một số sai lầm thường gặp dưới đây:

Không tìm hiểu năng lực của nhà thầu

Nhiều người ký hợp đồng ngay sau khi nhận được tư vấn mà chưa kiểm tra hồ sơ năng lực của đơn vị thi công. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nhà thầu thiếu kinh nghiệm hoặc chưa từng thực hiện các dự án tương tự.

Trước khi quyết định, nên tham khảo các công trình đã hoàn thiện, đánh giá của khách hàng cũ và thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Chỉ quan tâm đến giá rẻ

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi xây nhà trọn gói là lựa chọn nhà thầu chỉ dựa trên báo giá thấp. Trên thực tế, mức giá quá thấp có thể đi kèm với việc cắt giảm vật tư, sử dụng nhân công kém chất lượng hoặc phát sinh nhiều khoản chi phí ngoài hợp đồng.

Lời khuyên từ các chuyên gia là nên so sánh tổng thể giữa giá thành, chất lượng vật liệu, kinh nghiệm thi công và các cam kết bảo hành thay vì chỉ nhìn vào con số cuối cùng.

Bỏ qua hợp đồng chi tiết

Hợp đồng là cơ sở pháp lý quan trọng bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Tuy nhiên, không ít gia chủ chỉ đọc lướt hoặc ký kết với các điều khoản thiếu rõ ràng.

Một hợp đồng xây nhà trọn gói cần quy định cụ thể về tiến độ, vật liệu sử dụng, phương thức thanh toán, trách nhiệm bảo hành và các điều khoản xử lý phát sinh.

Không kiểm tra danh mục vật tư

Nhiều trường hợp nhà thầu quảng cáo sử dụng vật liệu cao cấp nhưng thực tế lại thay thế bằng sản phẩm khác có chất lượng thấp hơn.

Gia chủ cần yêu cầu bảng thống kê vật tư chi tiết, bao gồm thương hiệu, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật để dễ dàng đối chiếu trong quá trình thi công.

Không khảo sát công trình thực tế

Nhiều người cho rằng thuê dịch vụ trọn gói là không cần giám sát, chỉ chờ đến ngày nhận nhà. Trên thực tế, việc trực tiếp tham quan các công trình mà nhà thầu đang thi công là cách hiệu quả để đánh giá chất lượng công việc.

Nếu không giám sát thường xuyên, những lỗi nhỏ có thể tích tụ dần và dẫn đến hậu quả lớn.

Không quan tâm chính sách bảo hành

Nhiều gia chủ chỉ tập trung vào giai đoạn thi công mà quên tìm hiểu chế độ bảo hành sau khi bàn giao công trình.

Một đơn vị xây nhà trọn gói uy tín thường có chính sách bảo hành rõ ràng đối với kết cấu, chống thấm, hệ thống điện nước và các hạng mục hoàn thiện.

Thanh toán quá nhiều ngay từ đầu

Việc thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng trước khi công trình triển khai có thể khiến gia chủ gặp bất lợi nếu xảy ra tranh chấp hoặc chậm tiến độ.

Các chuyên gia xây dựng khuyến nghị nên chia nhỏ các đợt thanh toán theo từng giai đoạn nghiệm thu thực tế.