63 trường hợp bị xử lý vì tương tác, lan truyền thông tin bịa đặt, xấu độc của Lê Trung Khoa

(VTC News) -

Theo đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, tiếp cận, tương tác với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên hệ thống trang, kênh của Lê Trung Khoa.

Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để thông tin xấu độc lan rộng trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã tiến hành mời 63 trường hợp có liên quan đến làm việc, tuyên truyền, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Công an Quảng Ngãi làm việc với trường hợp tương tác, chia sẻ thông tin xấu độc. (Ảnh: C.A)

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan thừa nhận đã có hành vi bình luận, tương tác với các nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng, dẫn đến vô tình trở thành “mắt xích” tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức được hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, rời khỏi các hội nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và ký cam kết không tái phạm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.