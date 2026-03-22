63 nhà giáo tranh tài bài giảng số, hiệu ứng dựng video gây chú ý

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2026 diễn ra tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ, quy tụ 63 nhà giáo tiêu biểu đến từ 31 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh.

Sự kiện được tổ chức theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trở thành ngày hội chuyên môn của đội ngũ giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Ngành Công nghệ kỹ thuật – Máy vi tính.

Không chỉ là cuộc thi, hội giảng được xem như diễn đàn chuyên môn để các nhà giáo thể hiện năng lực sư phạm, trình độ nghề nghiệp và sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy.

Các bài trình giảng được đánh giá toàn diện từ nội dung kiến thức, kỹ năng truyền đạt đến khả năng ứng dụng thực tế, phản ánh yêu cầu đào tạo gắn với thị trường lao động.

Ngành Công nghệ kỹ thuật và Công nghệ thông tin.

Năm nay, hội giảng mở rộng ở năm lĩnh vực gồm công nghệ kỹ thuật - máy vi tính và công nghệ thông tin; kỹ thuật; kinh doanh và quản lý - nghệ thuật - du lịch và dịch vụ; sức khỏe; và khối tổng hợp.

Sự đa dạng này cho thấy bức tranh toàn diện của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm đào tạo.

Ban giám khảo chấm thi

Trong số các phần thi, bài giảng tích hợp lý thuyết và thực hành về sử dụng hiệu ứng Track Matte Key để tạo Intro Video của giảng viên Trần Thị Hải Yến gây chú ý.

Nội dung bài giảng kết hợp kỹ năng dựng hình với phương pháp sư phạm trực quan, giúp người học tiếp cận công nghệ số theo hướng thực hành, đáp ứng nhu cầu ngành truyền thông hiện đại. Phần trình bày được đánh giá có tính ứng dụng cao, thể hiện xu hướng số hóa trong đào tạo nghề.

Hội giảng cũng đóng vai trò thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhiều hướng. Trước hết, hoạt động này giúp đội ngũ nhà giáo cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đua lan tỏa giữa các cơ sở đào tạo, khuyến khích liên kết và nâng chuẩn chất lượng. Đồng thời, sự kiện góp phần tôn vinh nghề dạy nghề, khẳng định vai trò của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Giảng viên Trần Thị Hải Yến – Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I.

Qua hội giảng, hình ảnh người thầy trong giáo dục nghề nghiệp được nhấn mạnh như trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Những bài giảng gắn với công nghệ, thực hành và nhu cầu thị trường cho thấy sự thay đổi trong đào tạo, hướng đến thế hệ lao động có kỹ năng.

Sự kiện không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là động lực để các nhà giáo tiếp tục thắp sáng đam mê nghề, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn hội nhập.