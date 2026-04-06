500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Số liệu trên được Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV Nguyễn Hữu Đông đưa ra khi trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/6.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV Nguyễn Hữu Đông.

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật.

Việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật; các bước lập danh sách, công bố danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử.

"Đến ngày 25/3, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI như sau: Có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; Có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo", ông Nguyễn Hữu Đông nói.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc 2 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi xin ý kiến bằng văn bản và biểu quyết bằng phiếu, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV nêu rõ, ngày 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238 về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.