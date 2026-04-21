5 sai lầm phổ biến khi sử dụng đông trùng hạ thảo

(VTC News) -

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Hằng, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, đông trùng hạ thảo vị ngọt, tính ấm, thường được dùng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt ở những người có thể trạng suy yếu hoặc mệt mỏi kéo dài. Dược liệu này có tác dụng hỗ trợ chức năng phế và thận, góp phần cải thiện tình trạng ho kéo dài hoặc mệt mỏi do lao lực.

Trong những năm gần đây, đông trùng hạ thảo ngày càng phổ biến trên thị trường với nhiều dạng sản phẩm khác nhau. Nhiều người sử dụng với kỳ vọng cải thiện sức khỏe nhanh chóng nhưng chính sự hiểu chưa đầy đủ về cách dùng lại khiến hiệu quả bị giảm sút. Việc nhận diện những sai lầm thường gặp sẽ giúp người dân sử dụng dược liệu này một cách an toàn và hợp lý hơn.

Dưới đây là những sai lầm khi dùng đông trùng hạ thảo:

Dùng cho mọi đối tượng

Một trong những hiểu lầm phổ biến cho rằng đông trùng hạ thảo là dược liệu bổ dưỡng nên phù hợp với mọi đối tượng. Trên thực tế, không phải ai cũng thích hợp sử dụng. Những người đang sốt cao hoặc mắc các bệnh viêm nhiễm cấp tính thường không nên dùng các dược liệu có tính bổ.

Ngoài ra, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai là những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng. Người có các biểu hiện như táo bón, khô miệng, nổi mụn kéo dài cũng nên cân nhắc trước khi dùng lâu dài. Trong những trường hợp này, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi sử dụng.

Sử dụng đông trùng cần tránh những sai lầm để có hiệu quả (Ảnh minh họa)

Lạm dụng với liều cao để ‘bổ nhanh’

Không ít người tin rằng sử dụng càng nhiều thì hiệu quả càng nhanh. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa đúng. Cơ thể chỉ có khả năng hấp thu một lượng hoạt chất nhất định, việc dùng quá nhiều không làm tăng hiệu quả mà còn có thể gây tác dụng không mong muốn.

Với dạng dược liệu khô, liều dùng thường được tham khảo khoảng 1 - 3 gam mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mục đích sử dụng. Đối với các dạng chiết xuất hoặc viên nang, cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc chỉ định của người có chuyên môn. Khi dùng quá liều, có thể gặp các biểu hiện như đầy bụng, khó tiêu.

Chế biến ở nhiệt độ quá cao, quá lâu

Trong chế biến, nhiều người có thói quen hầm đông trùng hạ thảo trong thời gian rất dài với suy nghĩ rằng càng nấu kỹ thì dược chất càng tiết ra nhiều. Tuy nhiên, việc đun nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian quá lâu có thể làm giảm một phần các hoạt chất có lợi, đặc biệt là những hợp chất nhạy cảm với nhiệt.

Dùng không đều đặn

Một số người sử dụng theo kiểu ngắt quãng, khi nhớ thì dùng, khi quên thì bỏ, hoặc chỉ dùng trong vài ngày rồi dừng lại. Điều này khiến cơ thể khó nhận được lợi ích rõ rệt. Khác với thuốc điều trị triệu chứng nhanh, đông trùng hạ thảo thường phát huy tác dụng khi được sử dụng đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định.

Không rõ nguồn gốc, mua hàng kém chất lượng

Thị trường hiện nay rất đa dạng với nhiều mức giá khác nhau, đi kèm nguy cơ xuất hiện các sản phẩm kém chất lượng hoặc bị làm giả. Việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc không chỉ gây tốn kém mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng và phân phối bởi các đơn vị uy tín.

Tóm lại, đông trùng hạ thảo là dược liệu quý, có giá trị trong hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, nhưng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng. Việc dùng đúng liều lượng, đúng đối tượng và lựa chọn sản phẩm chất lượng sẽ giúp phát huy lợi ích một cách an toàn.