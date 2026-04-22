2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua

Ho ra máu

Khi ung thư phổi hình thành, các tế bào ung thư sẽ liên tục phân chia và hình thành các khối u. Tuy nhiên, kết cấu mạch máu của các khối u này tương đối mỏng manh và có thể dễ dàng bị vỡ khi chúng ta ho và gây chảy máu.

Trước khi ho ra máu, bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu, khó thở, nóng lan ra sau xương ức, nặng nề như có gì đè ép lên ngực. Ngoài ra, người bệnh cũng cảm thấy khó chịu trong ngực; miệng, họng có vị tanh.

Khó thở khi ho, ho kéo dài

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khoảng 70% các trường hợp mắc ung thư phổi sẽ có triệu chứng ho dai dẳng. Nguyên nhân, trong quá trình ung thư phổi phát triển không chỉ kích thích các đường dẫn khí lớn mà còn gây ra những thay đổi trong bài tiết chất nhầy, từ đó gây viêm phổi tắc nghẽn, xẹp phổi... gây ho.

Ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư phổi, người bệnh thường có biểu hiện ho giống như mắc dị vật, biểu hiện điển hình là ho khan, khó chịu, ngay cả khi uống thuốc ho nhưng không có hiệu quả.

Đối với những bệnh nhân nghiện thuốc lá hoặc bị viêm phế quản mãn tính, nếu cơn ho dai dẳng đột ngột xuất hiện, mức độ ngày càng nghiêm trọng, tần suất ngày càng lớn thì nên cảnh giác cao độ.

Biến chứng nguy hiểm khi phát hiện muộn

Việc phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn khiến quá trình điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, người bệnh còn phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng nề:

Di căn xa: Tế bào ung thư có thể lan đến não, xương, gan hoặc tuyến thượng thận. Khi di căn não, người bệnh có thể đau đầu dữ dội, co giật; di căn xương gây đau nhức, gãy xương bệnh lý.

Suy hô hấp: Khối u phát triển lớn gây tắc nghẽn đường thở, làm giảm khả năng trao đổi oxy, dẫn đến khó thở nặng, thậm chí phải thở máy.

Tràn dịch màng phổi: Dịch tích tụ trong khoang màng phổi khiến phổi bị chèn ép, làm người bệnh đau ngực, khó thở tăng dần.

Xẹp phổi, viêm phổi tái phát: Do đường thở bị bít tắc, không khí không thể lưu thông bình thường, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Suy kiệt toàn thân: Người bệnh sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng đáp ứng điều trị. Đáng lo ngại, ở giai đoạn muộn, mục tiêu điều trị thường chỉ còn là kéo dài thời gian sống và giảm triệu chứng, thay vì chữa khỏi hoàn toàn.

Khi nào cần đi khám?

BCK II Nguyễn Thị Bích Ngọc (BV Phổi Trung ương) khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các cơn ho kéo dài quá 2 - 3 tuần, đặc biệt khi kèm theo các dấu hiệu như ho ra máu, đau ngực, khó thở, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Việc khám sớm, chụp X-quang hoặc CT phổi có thể giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu - thời điểm “vàng” để điều trị hiệu quả, tăng cơ hội sống cho người bệnh.