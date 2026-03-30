10X Đắk Lắk đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, thuộc top 1% thế giới 

Nam sinh Ngô Gia Khiêm, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) vừa đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 trong kỳ thi SAT ngay lần thi đầu tiên. Trong đó, Khiêm đạt 800/800 điểm ở cả hai phần Toán và Đọc - Viết tiếng Anh.

Thông tin được thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, xác nhận. Đây là kết quả rất hiếm, theo thống kê của đơn vị tổ chức kỳ thi, thuộc nhóm 1% cao nhất toàn cầu.

SAT là bài thi chuẩn hóa do College Board tổ chức, gồm hai phần chính là Đọc - Viết và Toán. Kết quả kỳ thi này được sử dụng rộng rãi trong xét tuyển đại học tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu.

Ngô Gia Khiêm, vừa đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, lọt top 1% cao nhất thế giới. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về quá trình ôn luyện, Gia Khiêm cho biết em chủ yếu tự học trong khoảng hai tháng trước kỳ thi. Nam sinh dành thời gian tìm hiểu cấu trúc đề, các dạng câu hỏi và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.

“Ban đầu em khá bối rối vì nguồn tài liệu trên mạng nhiều, không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi dành thời gian đọc kỹ cấu trúc đề và các dạng câu hỏi, em mới lập kế hoạch ôn tập rõ ràng hơn”, Khiêm nói.

Chiến thuật làm bài được Khiêm áp dụng là hoàn thành chắc chắn các câu dễ trước, sau đó quay lại xử lý những câu khó. Trong quá trình luyện tập, em duy trì thói quen làm đề thường xuyên và tự tổng hợp các lỗi sai.

Em thường ghi lại những câu làm sai hoặc còn phân vân, sau đó giải lại để hiểu bản chất. “Nếu chỉ làm đề mà không rút kinh nghiệm thì rất dễ lặp lại lỗi cũ”, nam sinh chia sẻ.

Theo Khiêm, việc luyện đề đều đặn giúp em dần cải thiện điểm số. Ban đầu, các bài luyện của em chỉ đạt khoảng 1450 điểm, sau đó tăng dần lên mức 1530–1570 trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Ngoài việc luyện đề, nam sinh còn duy trì thói quen học từ vựng bằng thẻ ghi nhớ và ôn lại sau mỗi vài ngày. Em cũng xem các video tiếng Anh về khoa học, xã hội hoặc các chủ đề học thuật để rèn khả năng đọc hiểu.

Với Khiêm, điểm SAT không chỉ là vốn từ vựng hay kỹ năng làm bài, mà còn là khả năng giữ bình tĩnh.

“Có những lần làm đề điểm không cao như kỳ vọng, em thường nghỉ một chút, chơi cờ vua hoặc làm việc khác rồi quay lại học tiếp”, Khiêm cho biết.

Không chỉ đạt thành tích cao trong kỳ thi SAT, Gia Khiêm còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Em từng hai lần giành giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh, đoạt hai huy chương vàng Olympic truyền thống 30/4 các tỉnh phía Nam môn Tiếng Anh.

Khiêm đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” năm 2023.

Ngoài ra, nam sinh cũng đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và nhiều giải thưởng học thuật khác ở cấp tỉnh, khu vực.

Theo Hiệu trưởng Huỳnh Tấn Châu, Gia Khiêm thi đầu vào trường chuyên Lương Văn Chánh và là á khoa lớp chuyên Toán. Cậu học trò xuất sắc về môn Toán, được kỳ vọng là một thành viên nòng cốt cho đội tuyển Toán nhưng em muốn thử sức thêm một môn học khác là Tiếng Anh và đã thành công. Nam sinh đạt 2 giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh.

“Điều khiến thầy ấn tượng không chỉ là điểm số mà là tinh thần tự học rất rõ ràng của Khiêm. Em luôn chủ động tìm tài liệu, đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi đến cùng”, thầy Châu nhận xét.

Gia Khiêm đang cân nhắc định hướng đại học với một số lựa chọn như ngành Y, Ngoại thương hoặc Ngoại giao.