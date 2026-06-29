Xu hướng tích lũy số năm sống khỏe tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

(VTC News) -

Tài sản có thể tạo dựng nhiều lần, nhưng sức khỏe và thời gian thì không. Khi tuổi thọ khỏe mạnh trở thành “đơn vị đo” mới của sự giàu có, giới thượng lưu cũng thay đổi tiêu chí lựa chọn nơi an cư.

Địa thế tựa rừng, hướng biển mang lại cho Vinhomes Green Paradise môi trường sống trong lành, giàu oxy nguyên sinh nhất TP.HCM.

Tuổi thọ khỏe mạnh - “đơn vị đo” mới của sự giàu có

Chia sẻ tại Paradise Series - The CEO chủ đề “Khi y tế trở thành tiêu chuẩn của giới thượng lưu”, bà Phan Thị Thanh Hương, Giám đốc Truyền thông và Phát triển Y hiệu Vinmec, chỉ ra một thực tế đáng chú ý: tuổi thọ trung bình của người Việt đạt mức 74, nhưng số năm sống khỏe thực tế chỉ dao động 65-66 năm.

“Tài sản có thể tạo ra nhiều lần, nhưng sức khỏe và thời gian thì không”, bà Hương nhấn mạnh.

Theo bà Hương, cộng đồng thượng lưu ngày nay đang dịch chuyển mạnh mẽ từ việc thụ hưởng tiện ích xa xỉ sang tìm kiếm các yếu tố giúp gia tăng tuổi thọ khỏe mạnh.

“Trọng tâm chọn nơi an cư của họ giờ đây xoay quanh một môi trường sống trong lành, kết nối mật thiết với thiên nhiên, không gian lý tưởng cho vận động, nguồn dinh dưỡng tối ưu và đặc biệt là một hệ thống y tế dự phòng chuẩn quốc tế có khả năng đồng hành phòng ngừa, phát hiện sớm cũng như quản trị sức khỏe chủ động lâu dài”, bà nói thêm.

Thực tế này đang thúc đẩy một cuộc đại dịch chuyển từ tư duy tích sản sang tích lũy thời gian sống chất lượng.

Đặt trong xu hướng đó, theo bà Hương, giá trị lớn nhất mà Vinhomes Green Paradise mang lại không đơn thuần là môi trường sống trong lành nhất TP.HCM nhờ tựa lưng vào “kỳ quan” rừng ngập mặn 75.000 ha, hướng mặt ra biển Thái Bình Dương, mà còn ở khả năng kiến tạo một môi trường sống toàn diện giúp con người khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Siêu đô thị duy trì mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 17,7%. Gần 1.000ha được dành trọn cho cây xanh mặt nước, 100% phương tiện nội khu không phát thải, kết hợp cùng 370 công viên và tổ hợp thể thao luyện tập, 100 km đường xe đạp chuyên dụng và hơn 1.000 vòi nước ion kiềm thông minh…

Bệnh viện 5 sao quốc tế Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ) là 1 trong hơn 500 tiện ích đẳng cấp góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tại Vinhomes Green Paradise.

Đặc biệt, “lá chắn y tế” từ Bệnh viện Quốc tế 5 sao Vinmec, hợp tác chiến lược cùng hệ thống y tế số 1 Cleveland Clinic (Mỹ), sẽ là mảnh ghép hoàn mỹ để hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trong nội khu.

“Chúng tôi tin rằng tương lai của y học không chỉ dừng lại ở việc điều trị, mà là giúp con người sống khỏe mạnh hơn. Đó cũng chính là mô hình mà Vinmec tâm huyết kiến tạo tại Vinhomes Green Paradise”, bà Hương khẳng định.

Khoảng cách được “rút ngắn”, quỹ thời gian sống được kéo dài

Để chạm vào thiên nhiên nguyên bản và nuôi dưỡng tuổi thọ, người mua nhà từng phải đánh đổi bằng hàng giờ “chịu trận” trên những cung đường ùn tắc. Áp lực vô hình này vô tình bào mòn quỹ thời gian nghỉ ngơi, biến ước mơ sống xanh thành rào cản, buộc nhiều người dù dưa thừa tài chính vẫn phải bám trụ lõi nội đô chật chội.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu giúp giảm thời gian di chuyển xuống 10 phút.

Bài toán nan giải này đã có lời giải hoàn hảo tại Cần Giờ nhờ sự cất cánh của mạng lưới siêu hạ tầng liên vùng.

Với việc khởi công tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vào ngày 1/7 tới, cộng hưởng với cầu Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ… thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM hay Vũng Tàu đến Vinhomes Green Paradise sẽ được rút ngắn kỷ lục, chỉ còn 10-13 phút.

Cuộc cách mạng hạ tầng sẽ thúc đẩy một làn sóng chuyển cư tới Cần Giờ, nơi quỹ thời gian tiết kiệm được trên đường sẽ chuyển hóa thành thời gian vận động, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên nguyên bản.

“Khi khoảng cách được đo bằng số phút di chuyển thay vì cây số, Cần Giờ sẽ trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của TP.HCM. Giá trị bất động sản cũng theo đó mà được định nghĩa lại”, bà Nguyễn Thùy Dung, CEO SSM Group, nhận định.

Bộ sưu tập 268 dinh thự giới hạn Lagoonia Legacy tại Vinhomes Green Paradise là nơi giới tinh hoa tận hưởng trọn vẹn thành quả suốt một đời tích lũy.

Tọa lạc tại giao điểm của thiên nhiên nguyên bản, y tế quốc tế và hạ tầng siêu kết nối, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chính là biểu tượng sống mới của giới thượng lưu. Tại đây, sự giàu có không còn đo đếm bằng tài sản sở hữu, mà được bảo chứng bằng số năm sống khỏe mạnh và hạnh phúc mà mỗi cư dân có thể tích lũy cho chính mình.