XSQNA 23/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/6/2026 

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSQNA 16/6/2026
Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng như sau:
- XSQNA 9/6/2026
Kết quả xổ số ngày 9/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt là 275897 và các hạng giải khác như sau:
- XSQNA 2/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 630950 và các hạng giải khác như sau:
- XSQNA 26/5/2026
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 672527 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
- Thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Tư gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy có đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
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