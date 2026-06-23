XSQNA 23/6 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/6/2026 

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/6/2026 - Xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026

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- XSQNA 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng như sau:

XSQNA 16/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/6/2026.

- XSQNA 9/6/2026

Kết quả xổ số ngày 9/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt là 275897 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 9/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/6/2026.

- XSQNA 2/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 630950 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 2/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 2/6/2026.

- XSQNA 26/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 672527 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 26/5, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 26/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy có đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.