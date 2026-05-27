Xót xa cảnh em bé ngủ gục trong quán nhậu khi bố mẹ bận 'dô' 100%'

(VTC News) -

Trong quán nhậu, ai cũng cười hớn hở, cảm thấy thỏa mãn vì vừa được ăn ngon, uống lý bia giải nhiệt trong mùa nóng vừa được hàn huyên, "chém gió" với bạn bè. Tiếng ly cốc va vào nhau chan chát, tiếng hô "dô, dô" đồng thanh có lúc át cả tiếng còi xe ngoài phố khiến những stress trong ngày được xả ra, tan đi.

Thế nhưng không phải vị khách nào cũng được hưởng thụ ở không gian vui vẻ này. Giữa âm thanh náo nhiệt ấy, cạnh đống vỏ chai lộn xộn là đứa trẻ tầm 4 tuổi nửa ngồi nửa nằm vắt vẻo giữa hai cái ghế, tay cầm điện thoại nhưng mắt lim dim ngủ gật, khuôn mặt bầu bĩnh bết dính mồ hôi và vệt nước ngọt loang lổ. Ngồi ngay cạnh bé là người cha mặt mày đỏ gay, một tay cầm cốc bia tràn bọt, tay kia đập mạnh xuống bàn để khẳng định một triết lý nhân sinh nào đó với bạn nhậu.

Phía bên kia đứa trẻ là người mẹ vừa bấm điện thoại vừa cười hùa theo câu chuyện, thỉnh thoảng đưa tay quạt lấy lệ cho đứa con đang ngủ gục trong không gian thoảng mùi khói thuốc của ai đó bàn bên.

Cảnh này không hiếm gặp. Có lẽ quán nhậu nào cũng từng đón những vị khách nhỏ tuổi được bố mẹ mang theo, có lẽ vì không nhờ được ai khác trông con, hoặc thấy có lỗi nếu mình đi ăn chơi mà để con ở nhà.

Nhiều bậc phụ huynh thường đưa con nhỏ ra quán nhậu, cực kỳ gây hại.

Mới đây, hình ảnh một bé gái 3 tuổi theo chân mẹ ra quán bia tên phố Tây Sơn, phường Đống Đa, Hà Nội cũng khiến dân mạng bức xúc. Em bé ngồi chán thì đòi mẹ bế, trong khi người mẹ đang cụng ly cùng bạn bè. Sự vô tư của đứa trẻ tội nghiệp tương phản gay gắt với sự vô tâm của người lớn khiến bức ảnh nhanh chóng được lan truyền mạnh.

Những phụ huynh này có lẽ có nhiều lý do để biện minh, như hoàn cảnh neo đơn, vì chút nể nang bạn bè hay đơn thuần là muốn con được ra ngoài cùng mình. Nhưng rõ ràng quán nhậu là không gian không thuộc về lứa tuổi của các em và khi đến đây, trẻ không được hưởng thụ như người lớn mà phải chịu đựng. Vạ vật suốt cả buổi tối ở đây, trẻ mệt lử vì tư thế không thoải mái, vì tiếng ồn, mùi bia rượu lẫn khói thuốc và vì chán ngán, vô vị.

Trong không gian lộn xộn của quán nhậu, những nồi lẩu sôi sùng sục, những vỉ nướng than hồng, những mảnh vỡ của ly chén có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu tình huống không may xảy ra, chỉ cần một phút lơ là của những người lớn vốn đang mải mê tập trung vào chén chú chén anh cùng những chủ đề đang bàn luận. Chưa kể, những vụ cãi vã, xô xát, những hành vi quấy rối xảy ra dưới tác động của hơi men cũng sẽ đầu độc tâm hồn trẻ thơ.

Ai cũng thích vui. Sau một ngày dài mệt mỏi và căng thẳng với công việc, nhất là nếu đang gặp chuyện ức chế, muốn tìm vui cùng bạn bè là tâm lý hết sức bình thường. Nhưng làm cha mẹ thì buộc phải lựa chọn đâu là thứ cần ưu tiên, hoặc tìm ra giải pháp khác để có thể đi thay vì mang con đến quán nhậu ngồi cả buổi chờ mình khề khà ăn uống, chém gió.

Nếu cuộc gặp đó là sự kiện buộc phải tham gia và đưa trẻ đi theo cũng là điều không thể tránh, hãy cố gắng chọn những nơi không gian thoáng đãng, không khí lịch sự, ít có phong cách quán nhậu nhất, và cố gắng về sớm thay vì để trẻ lay lắt, vạ vật đợi chờ 3 - 4 tiếng đồng hồ. Những buổi tối dài dằng dặc ngáp ngắn ngáp dài ở góc bàn đầy tiếng cụng ly chát chúa, mỏi nhừ người trên chiếc ghế nhựa tạm bợ ở quán bia vỉa hè mà kéo áo bố giục mãi vẫn không được về... không phải là ký ức tuổi thơ hạnh phúc.

