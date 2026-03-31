Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc hôm nay 31/3 trên kênh nào?

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối thuộc giải giao hữu quốc tế CFA Team China. Trận đấu diễn ra lúc 18h35 hôm nay 31/3, chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu mới nhất.

Thông tin U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc khi chưa có chiến thắng nào tại giải CFA Team China 2026. Đội bóng do huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không đặt nặng thành tích ở giải này mà hướng đến việc hoàn thiện đội hình và lối chơi. Dù vậy, chiến thắng để khích lệ sự tự tin cho các cầu thủ trẻ cũng có ý nghĩa lớn ở thời điểm này.

Trong hai trận đấu gặp U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ra sân nhằm tích lũy kinh nghiệm. So với các đối thủ, lực lượng của U23 Việt Nam bị đánh giá non hơn khi phần lớn là các cầu thủ ở độ tuổi U21.

Bên cạnh đó, việc hội quân gấp và thiếu thời gian tập luyện khiến lối chơi của đội chưa thực sự gắn kết. Dù vậy, phong độ và màn thể hiện qua từng trận cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình hoàn thiện của đội bóng.

U23 Việt Nam thử nghiệm nhiều nhân tố mới tại giải CFA Team China 2026. (Nguồn: VFF)

U23 Trung Quốc cũng thử nghiệm đội hình khi có nhiều sự thay đổi trong hai trận vừa qua. Ở trận hoà 1-1 trước U23 Triều Tiên nhờ bàn thắng muộn của Yuwang Xiang, họ thay tới 6 vị trí so với trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Sau hai lượt trận, đội chủ nhà cho thấy chất lượng chuyên môn tốt với lối chơi thiên về bóng dài và tốc độ.

Đáng chú ý, các pha tấn công của U23 Trung Quốc thường tập trung vào trung lộ, nơi tiền đạo đội trưởng Yuwang Xiang là mũi nhọn nguy hiểm. Khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm nhanh của cầu thủ này là thử thách lớn cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

Lịch thi đấu CFA Team China 2026

Ngày 31/3

14h: U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan

18h35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Cao Văn Bình (SLNA); Phạm Đình Hải (Hà Nội); Hoa Xuân Tín (TPHCM).

Hậu vệ: Lê Nguyên Hoàng (SLNA); Nguyễn Cảnh Tài (Hà Nội); Đinh Quang Kiệt (HAGL); Võ Quốc Anh (Hải Phòng); Trần Hải Anh (Quảng Ninh); Nguyễn Trung Nguyên, Mai Quốc Tú (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (Ninh Bình); Nguyễn Quang Vinh (SLNA); Tạ Xuân Trường (TT Thể thao II tỉnh Ninh Bình); Quách Quang Huy, Lê Thắng Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Quốc Toản, Thái Bá Đạt (PVF - CAND); Lê Đình Long Vũ (SLNA); Nguyễn Công Phương (Thể Công - Viettel); Nguyễn Vadim (SHB Đà Nẵng).

Tiền đạo: Nguyễn Minh Tâm (HAGL); Nguyễn Đăng Dương (Thể Công - Viettel); Nguyễn Anh Tuấn (PVF - CAND).