Xã miền núi ở Thanh Hoá bị lũ cô lập, mất liên lạc nhiều ngày

(VTC News) -

Từ ngày 26/8 đến nay xã miền núi Bát Mọt (tỉnh Thanh Hoá) bị nước lũ cô lập, mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài.

Trả lời VTC News, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, việc liên lạc với xã Bát Mọt đang rất khó khăn: “Nước lũ bao vây, cô lập xã Bát Mọt nên địa phương này bị mất điện dài ngày, việc liên lạc rất khó khăn. Đợt lũ này, Thanh Hoá có 15 xã mất điện diện rộng, ngành Điện lực cũng rất nỗ lực khắc phục sự cố nhưng hiện còn 9 xã chưa có điện. Chúng tôi sẽ cùng các ngành chức năng làm nhanh nhất có thể để chấm dứt tình trạng mất điện trong đợt này”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm, lãnh đạo xã Bãi Mọt đã chuẩn bị lương thực cho người dân và tỉnh cũng luôn sẵn sàng phương án chi viện, tiếp tế lương thực cho xã.

Sở Xây dựng Thanh Hoá đang tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, thiết bị, quyết tâm thông đường trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân trên tuyến Yên Nhân - Bát Mọt.

Được biết, mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 Kajiki những ngày qua khiến nhiều khu vực từ miền núi, đồng bằng cho đến ven biển ở Thanh Hóa rơi vào cảnh ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt, nhiều tuyến huyết mạch bị tê liệt.

Chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai phương án di dời người dân ở vùng trũng thấp, huy động lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời ứng phó khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện mực nước các sông lớn như sông Mã, sông Chu vẫn đang tiếp tục dâng cao do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn. Các hồ, đập thủy lợi như Cửa Đạt, Cẩm Thủy được yêu cầu vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án xả lũ khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho hạ du.