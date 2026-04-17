Vừa về quê 5 ngày, người phụ nữ bị chồng cũ sát hại ở Hà Tĩnh

Ngày 17/4, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 16/4, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập) đến nhà em trai là anh L.Q.H. (SN 1990) thì gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), cùng trú tại địa bàn.

Đối tượng Trần Văn Thắng bị bắt giữ

Tại đây, hai người ngồi nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Thắng bất ngờ rút dao mang theo, đâm vào vùng cổ chị M. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Gây án xong, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mọi người nhanh chóng đưa chị M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên chị M. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) nhanh chóng triển khai truy bắt đối tượng Thắng khi đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng lúa gần nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, chị M. vừa trở về địa phương sau thời gian đi xuất khẩu lao động.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa cùng ngày, một nam thanh niên (tên là H.) đã đến phòng trọ của bạn gái là N.T (SN 2004, sinh viên năm cuối Đại học Vinh) ở đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc nam thanh niên dùng hung khí tấn công, khiến cô gái tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. dùng dao tự tử.

Nghe thấy tiếng động bất thường, người dân xung quanh nhanh chóng chạy sang kiểm tra, phát hiện sự việc và kịp thời đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân nữ đã tử vong tại chỗ.

Được biết, cả H. và nạn nhân đều quê ở Thanh Hóa.