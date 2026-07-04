Vụ 146 điểm 10 toán tốt nghiệp THPT 2026: Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng

(VTC News) -

Theo Thông tấn xã Việt Nam sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Theo báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký ngày 3/7, toàn tỉnh có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 học sinh lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Hội đồng thi bố trí 62 điểm thi với 929 phòng thi, tiếp nhận hồ sơ từ 92 đơn vị đăng ký dự thi. Công tác chấm thi được thực hiện đối với 71.416 bài thi, gồm 17.896 bài tự luận và 53.520 bài trắc nghiệm.

Sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Lực lượng công an được giao làm việc với từng học sinh, từng giám thị tại các phòng thi môn Toán có nhiều điểm 10; đồng thời xác minh các mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh, tăng cường kiểm tra khu vực bảo vệ vòng ngoài nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật thì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm...

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc vi phạm pháp luật, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định, không để xảy ra tình trạng bao che hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi đang được dư luận quan tâm có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 em dự thi, một thí sinh vắng mặt. Kết quả cho thấy có 146 bài thi đạt điểm 10, 150 bài đạt từ 9 điểm trở lên, số còn lại dưới 9 điểm.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho biết, qua đánh giá bước đầu của Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, các khâu tổ chức kỳ thi được triển khai theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện sai sót ở bất kỳ công đoạn nào.

Hiện nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giao các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng cử lực lượng gồm 60 cán bộ chiến sỹ để tiến hành kiểm tra rà soát lại các khâu có liên quan.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu Hội đồng thi tiếp tục kiểm tra toàn diện quy trình tổ chức kỳ thi tại các điểm thi, đối chiếu dữ liệu để làm rõ những nội dung được báo chí và dư luận phản ánh.

Đồng thời, các đơn vị phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan, tránh để phát sinh những thông tin sai lệch hoặc suy diễn gây hoang mang trong dư luận.