Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin

(VTC News) -

Sáng 6/7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026. Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc đang được dư luận quan tâm về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị chức năng tập trung điều tra, xác minh.

Buổi họp báo diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang (phường An Tường), do Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì.

Đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh giữ người đối với một giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cũng tại buổi họp báo, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tiếp tục được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 81,8%; tỷ lệ điều tra, khám phá án mới đạt 98,93%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá 100%.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 45 vụ với 63 đối tượng liên quan đến tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ; phát hiện 8 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm; xử lý 184 vụ với 371 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện 10 vụ với 11 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao, mạng viễn thông, đồng thời bắt giữ và phối hợp bắt giữ 6 đối tượng truy nã.

Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: B.Q.)

Trước đó, tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông báo việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Theo thông tin ban đầu, qua phân tích dữ liệu điểm thi, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh, có 147 bài tập trung trong một nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán đạt 9,55, với tỷ lệ điểm tuyệt đối ở mức cao bất thường.

Liên quan vụ việc, Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, cơ quan này nhận định kết quả thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thông tin được Bộ GD&ĐT công bố tối 5/7 sau khi Tổ công tác của Bộ hoàn tất đợt kiểm tra, xác minh ban đầu liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức kỳ thi, làm rõ các nghi vấn và dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời kịp thời thông tin tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế thi và quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.