VOV mời doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

(VTC News) -

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) được giao nhiệm vụ thực hiện Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm quan tâm, phối hợp cung cấp hoặc tài trợ các hạng mục cho Lễ Khai mạc và Chương trình nghệ thuật Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 “Thanh âm kỷ nguyên mới”.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 tổ chức từ 11-13/4/2026.

Các hạng mục kêu gọi gồm:

Hệ thống màn hình Led, bo Led chính, Led matrix, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị kỹ thuật, thiết bị hỗ trợ đi kèm;

Thiết bị Blackline, trống hội, hệ thống đèn led lazer biểu diễn chuyên nghiệp, bàn nâng lập trình;

Focus Cam phục vụ truyền thông và trình chiếu trên Led.

Doanh nghiệp quan tâm cần gửi hồ sơ gồm: Văn bản bày tỏ quan tâm (theo mẫu của đơn vị); Hồ sơ năng lực, các hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có); Đề xuất phương án kỹ thuật, báo giá/phương án tài trợ.

Thời gian triển khai dự kiến từ ngày 3/4/2026 đến hết ngày 9/4/2026. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ là trước ngày 2/4/2026.

Hồ sơ được tiếp nhận tại Phòng Kinh doanh đa phương tiện - Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (tầng 8, số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội) hoặc qua email ledung2089@gmail.com. Số cán bộ phụ trách: Lê Mạnh Dũng - 0941838886.

Thông báo cũng được niêm yết tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam và đăng tải trên các kênh chính thức của Đài: vovlive.vn; trang vov.vn và VTC News.

Dưới đây là nội dung thông tin CHI TIẾT.