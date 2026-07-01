Vietnam Eyewear Day 2026 mở ra mô hình kết nối mới cho ngành mắt kính Việt Nam

(VTC News) -

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhận thức về sức khỏe thị lực, thị trường mắt kính Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến khả năng cải thiện thị lực mà còn chú trọng các yếu tố như bảo vệ mắt, công nghệ quang học, tính thẩm mỹ, độ bền và giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhu cầu của khách hàng và cơ hội tiếp cận thông tin, trải nghiệm sản phẩm vẫn còn lớn. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng cần một không gian để giới thiệu công nghệ, chia sẻ kiến thức và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Hoa hậu Trần Hà Trâm Anh đã có những chia sẻ về sự kiện Vietnam Eyewear Day 2026.

Từ thực tế đó, Vietnam Eyewear Day 2026 được tổ chức như một hệ sinh thái mở, nơi các thương hiệu, chuyên gia, nghệ sĩ và người tiêu dùng cùng gặp gỡ, chia sẻ giá trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành mắt kính.

Diễn ra tại The Mira Hotel (Bình Dương), sự kiện quy tụ nhiều đơn vị uy tín như Mắt kính Nam Cường, 101 Eyewear, AKP Group, Hào Phát Group, AR Group, EssilorLuxottica Việt Nam, Carl Zeiss Việt Nam và Chemilens Việt Nam.

Điểm nổi bật của chương trình không nằm ở số lượng thương hiệu mà ở cách các đơn vị cùng giới thiệu những giải pháp về công nghệ quang học, chăm sóc thị lực và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm các công nghệ tròng kính mới, tìm hiểu giải pháp kiểm soát cận thị, chống ánh sáng xanh, chống tia UV cũng như lắng nghe chuyên gia chia sẻ về xu hướng chăm sóc mắt và các tiêu chí lựa chọn kính phù hợp.

Bên cạnh khu vực trải nghiệm, các talkshow chuyên ngành góp phần thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng khi truyền tải kiến thức bằng ngôn ngữ gần gũi, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của sản phẩm trước khi lựa chọn. Đây cũng là hướng đi nhằm xây dựng một thị trường minh bạch, nơi chất lượng và công nghệ trở thành yếu tố cốt lõi.

Một điểm nhấn của Vietnam Eyewear Day 2026 là đưa yếu tố thời trang trở thành một phần quan trọng của hành trình trải nghiệm. Các bộ sưu tập mắt kính trên sàn runway mang đến góc nhìn mới khi mắt kính không chỉ là sản phẩm hỗ trợ thị lực mà còn là phụ kiện thể hiện phong cách và cá tính.

Nhiều thương hiệu tham dự sự kiện.

Đặc biệt, Celebrity Fashion Runway 2026 tạo nên sự giao thoa giữa thời trang, âm nhạc và nghệ thuật với sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, hoa hậu, nam vương. Qua đó, mắt kính được nhìn nhận như một phần của phong cách sống hiện đại, góp phần kết nối ngành mắt kính với ngành công nghiệp sáng tạo.

Chia sẻ về hành trình hình thành Vietnam Eyewear Day, Hoa hậu Trần Hà Trâm Anh – Trưởng Ban tổ chức – cho biết ý tưởng xuất phát từ hơn 35 năm gắn bó của gia đình với lĩnh vực mắt kính.

"Bên cạnh nhiều thương hiệu chất lượng và công nghệ tiên tiến, người tiêu dùng vẫn thiếu cơ hội tiếp cận đầy đủ thông tin để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tôi mong muốn Vietnam Eyewear Day trở thành nơi khách hàng được trực tiếp gặp gỡ các thương hiệu, lắng nghe chuyên gia tư vấn và trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định".

Thương hiệu Mắt kính Nam Cường với hơn 35 năm uy tín trên thị trường.

Theo Trần Hà Trâm Anh, khi người tiêu dùng được tiếp cận đúng thông tin và đúng sản phẩm, họ sẽ an tâm hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc thị lực.

Không chỉ kết nối doanh nghiệp với khách hàng, Vietnam Eyewear Day còn mở ra cơ hội hợp tác giữa các thương hiệu, chuyên gia, nhà thiết kế, đơn vị đào tạo, đối tác truyền thông và cộng đồng sáng tạo. Sự kết nối này góp phần hình thành một hệ sinh thái nơi công nghệ quang học, thời trang và trải nghiệm người dùng cùng phát triển.

Khép lại mùa tổ chức đầu tiên, Vietnam Eyewear Day 2026 không chỉ ghi dấu bằng chuỗi hoạt động đa dạng và sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín, mà còn khẳng định một hướng đi mới cho ngành mắt kính Việt Nam: lấy trải nghiệm người tiêu dùng làm trung tâm, lấy tri thức chuyên môn làm nền tảng và thúc đẩy sự đồng hành giữa doanh nghiệp, chuyên gia cùng cộng đồng.

Đó cũng là giá trị cốt lõi mà Vietnam Eyewear Day hướng tới: từng bước kiến tạo một hệ sinh thái kết nối bền vững, góp phần đưa ngành mắt kính Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và gần hơn với người tiêu dùng.