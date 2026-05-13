Vietlott 14/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/5/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 14/5. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 14/5/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/5/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/5/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Vietlott Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn được nhiều người quan tâm nhờ hình thức chơi dễ hiểu cùng giải Jackpot có giá trị tăng dần sau mỗi kỳ quay chưa tìm thấy người trúng.

- Kết quả quay thưởng Power 6/55 được mở vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Toàn bộ quá trình quay số đều được thực hiện minh bạch và giám sát theo quy định.

- Trong trường hợp có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật thông tin trên website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55- Người sở hữu vé trúng Vietlott Power 6/55 cần thực hiện nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng theo quy định.

- Khi đi nhận giải, người chơi phải mang theo vé số hợp lệ còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại các đại lý hoặc điểm giao dịch được Vietlott ủy quyền.

- Sau khi kỳ quay kết thúc, người chơi nên đợi khoảng 60 phút rồi mới tra cứu kết quả để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu, giúp việc dò thưởng chính xác và ổn định hơn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi trúng thưởng Vietlott Power 6/55, người chơi có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong khoảng 5 ngày làm việc.

- Trong một số trường hợp cần xác minh thông tin hoặc xảy ra tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán có thể được tạm hoãn. Quá trình chi trả sẽ chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng theo đúng quy định hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Vietlott Power 6/55 được nhiều người lựa chọn nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, nổi bật nhất là Jackpot 1 dành cho vé khớp đủ 6 số với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay chưa có người trúng.

- Bên cạnh đó, trò chơi còn có Jackpot 2 dành cho trường hợp trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt. Mức thưởng ban đầu khoảng 3 tỷ đồng và cũng tăng dần sau mỗi kỳ quay nếu chưa tìm thấy chủ nhân may mắn.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi vẫn có cơ hội nhận thêm nhiều giải thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé Power 6/55 được phát hành với giá 10.000 đồng cho một lần tham gia dự thưởng. Nếu vé đủ điều kiện nhận nhiều giải cùng lúc, người chơi sẽ được lĩnh giải có giá trị cao nhất. Trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, tổng giá trị giải sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

