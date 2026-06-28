Video: Khoảnh khắc nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt 3 ngày trong đống đổ nát ở Venezuela

(VTC News) -

Người đàn ông được cứu sống sau 3 ngày. (Video: @UMEGob)

Video được đăng tải bởi Đơn vị Quân sự Khẩn cấp (UME) thuộc quân đội Tây Ban Nha cho thấy, người sống sót tên Antonio ngồi dậy và mỉm cười sau khi được kéo lên từ đống đổ nát với phần chân hướng lên trước.

Ông Antonio chết lặng và kinh ngạc trong khi nhìn thấy những người xung quanh reo lên, “Antonio! Antonio, chào mừng!”. Ông là nạn nhân thứ hai được đội cứu hộ Tây Ban Nha giải cứu sống sót sau khi bị mắc kẹt gần 3 ngày trong đống đổ nát của trận động đất tàn phá Venezuela.

“Các thành viên của UME phối hợp với đội cứu hộ khác đã tiếp cận và giải cứu thành công nạn nhân thứ hai bị mắc kẹt, sau nhiều giờ làm việc tích cực để dọn dẹp và ổn định khu vực bị ảnh hưởng”, UME thông tin trên mạng xã hội X.

Đội tìm kiếm và cứu hộ Colombia giải cứu thành công cậu bé 11 tuổi. (Video: UNGRD)

Bệnh viện địa phương đang phải vật lộn để điều trị cho những người bị thương, sau nhiều thập kỷ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Venezuela bị bỏ bê. Người dân ngày càng thất vọng vì tốc độ phẫu thuật chậm chạp của đội ngũ nhân viên y tế khi họ phải chịu đựng sự chờ đợi đầy đau khổ để nhận được tin tức về người thân.

Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ, bà Loyce Pace cho biết các dư chấn xảy ra gần như liên tục kể từ sau hai trận động đất lớn hôm 24/6, buộc đội cứu hộ phải thận trọng khi tiếp cận những khu vực bị tàn phá.

Theo bà, tình trạng này không chỉ làm chậm tiến độ tìm kiếm người sống sót mà còn khiến việc đánh giá thiệt hại và phân phát hàng cứu trợ trở nên nguy hiểm hơn.

Người dân cũng được khuyến cáo không nên vội vàng quay trở lại nhà cửa bị hư hại. “Mọi người đều muốn trở về nhà và cảm thấy an toàn trở lại, nhưng nhiều công trình đang trong tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng trong những tuần tới”, bà nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Oliver Blanco, hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến nước này trên 17 chuyến bay trong ngày 27/6 để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn.