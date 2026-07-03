Video khoảnh khắc bé trai 11 tuổi lao xe vào đoàn nhà sư Thái Lan, 10 người chết

(VTC News) -

'Khoảnh khắc sống chết' khi thiếu niên 11 tuổi lao xe bán tải vào đoàn nhà sư. (Nguồn: The Sun)

Báo cáo ban đầu cho thấy 5 nhà sư thiệt mạng tại chỗ và 5 người khác sau đó qua đời tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10. Nhóm này gồm 34 nhà sư đang đi hành hương và 5 cư sĩ đang trên đường từ thị trấn Mukdahan đến Ubon Ratchathani.

Cảnh sát cho biết hiện chưa có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra do cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các điều tra viên cũng chưa thể lấy lời khai của bé trai 11 tuổi điều khiển phương tiện vì em vẫn trong trạng thái hoảng loạn sau vụ việc.

Một trong số 34 nhà sư có mặt trong đoàn hành hương, sư thầy Phra Sompong, mô tả khoảnh khắc thoát chết là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. “Tôi đang tụng kinh thì bất ngờ chiếc xe lao đến. Tôi đã nhảy tránh cùng một vị sư lớn tuổi khác, rơi xuống mương bên đường”, sư thầy kể lại.

Những hình ảnh ghi lại sau vụ tai nạn cho thấy nhiều nhà sư nằm trên mặt đường trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương tiến hành sơ cứu và chăm sóc y tế tại hiện trường.

Hãng tin Reuters xác nhận địa điểm xảy ra vụ việc thông qua đối chiếu hình ảnh các tòa nhà, cột điện, cấu trúc tuyến đường với dữ liệu lưu trữ và ảnh vệ tinh. Thời điểm xảy ra tai nạn cũng được xác nhận trong báo cáo chính thức của chính quyền địa phương.

Vụ việc đang gây chấn động dư luận Thái Lan, đặc biệt khi tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi và có hoàn cảnh đặc biệt. Các cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.