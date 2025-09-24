(VTC News) -

Lạc (đậu phộng) là thực phẩm ngon và bổ dưỡng, giàu protein thực vật, chất béo tốt, vitamin E và khoáng chất. Đĩa lạc rang tuy đơn giản nhưng góp phần cân bằng dinh dưỡng trong bữa cơm gia đình. Chính vì vậy, khâu chế biến lạc càng cần được chăm chút. Từ việc chọn mua lạc mới, chắc hạt, đến rửa sạch trước khi rang, tất cả đều thể hiện sự cẩn trọng và tinh tế của người nấu.

Lý do nên rửa lạc trước khi rang

Rửa lạc trước khi rang tưởng chừng là bước nhỏ nhặt, nhưng lại mang đến nhiều lợi ích quan trọng. Nếu bỏ qua, món lạc rang có thể mất đi sự ngon miệng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ không tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là những lý do khoa học, sức khỏe cũng như trải nghiệm vị giác để giải thích vì sao nên rửa lạc trước khi rang.

Loại bỏ bụi bẩn và tạp chất

Lạc sau khi được thu hoạch, phơi khô và đóng gói thường vẫn còn tồn đọng nhiều bụi bẩn, cát, mảnh vỏ vụn hoặc các chất bẩn từ môi trường canh tác và quá trình vận chuyển. Những hạt lạc này thường được bảo quản trong bao tải, thùng giấy, hoặc các vật dụng khác – nơi có thể dễ dàng bị nhiễm bụi, nấm mốc hoặc côn trùng.

Nếu không rửa trước khi rang, các tạp chất này sẽ không chỉ bám trên hạt mà còn có thể cháy khét khi gặp nhiệt độ cao, ảnh hưởng đến mùi vị món ăn và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Việc rửa sạch lạc trước khi rang giúp loại bỏ phần lớn những tạp chất này, mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Giảm độc tố và nấm mốc là một trong các lý do nên rửa lạc trước khi rang. (Ảnh: LinkedIn)

Giảm độc tố và nấm mốc

Một trong những vấn đề lớn nhất khi tiêu thụ lạc là nguy cơ nhiễm aflatoxin – một loại độc tố nấm mốc do nấm Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus tạo ra. Aflatoxin là chất cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ung thư gan, tổn thương hệ miễn dịch và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Mặc dù aflatoxin không dễ bị loại bỏ hoàn toàn bằng việc rửa, nhưng quá trình rửa lạc kết hợp với chọn lọc những hạt có dấu hiệu mốc, hư hỏng, biến màu sẽ giúp giảm nguy cơ đáng kể. Ngoài ra, nếu rửa xong rồi để lạc ráo và rang đúng cách, nhiệt độ cao cũng sẽ phần nào làm giảm hàm lượng độc tố (dù không hoàn toàn triệt tiêu được).

Cải thiện hương vị món ăn

Một số người cho rằng rửa lạc sẽ khiến lạc bị ỉu hoặc khó rang giòn, nhưng thực tế nếu bạn để lạc thật ráo nước trước khi rang, hạt vẫn có thể giòn rụm, thậm chí còn thơm ngon hơn. Khi rửa lạc, bạn đã loại bỏ các mùi hôi, mùi cũ hoặc vị chát do bụi bẩn, giúp lạc rang sau cùng có vị sạch, thuần khiết và hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn làm lạc rang muối, việc rửa và để ráo sẽ giúp muối bám đều hơn trên hạt, tạo cảm giác đậm đà, vừa miệng. Với một số công thức truyền thống, người ta còn ngâm lạc qua nước muối loãng trước khi rang để tạo vị mặn từ bên trong hạt – một kỹ thuật ẩm thực phổ biến tại nhiều địa phương.

Loại bỏ dầu cũ và chất bảo quản

Một số loại lạc được bán thương mại có thể đã qua xử lý sơ bộ hoặc được bảo quản bằng một số hóa chất để giữ được lâu hơn. Khi bạn mua lạc từ các cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống hoặc siêu thị, rất khó để biết chính xác chúng có được xử lý bằng chất bảo quản hay không.

Việc rửa sơ qua lạc sẽ giúp loại bỏ một phần hóa chất tồn dư trên bề mặt, đặc biệt là những loại có mùi lạ hoặc màu sắc bất thường. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà còn giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình chế biến món ăn cho gia đình.

Tăng hiệu quả bảo quản sau rang

Lạc được rửa sạch trước khi rang thường ít bị mốc hoặc hôi dầu hơn khi để lâu. Nguyên nhân là vì khi đã loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc bám bên ngoài, quá trình oxy hóa và xuống cấp của hạt cũng diễn ra chậm hơn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn rang lạc để ăn dần trong nhiều ngày hoặc dùng làm quà biếu.

Nên rang lạc với lửa nhỏ, đảo đều.

Lưu ý để rửa và rang lạc đúng cách

Cần rửa lạc đúng cách để hạt lạc không bị ngấm quá nhiều nước, dẫn đến rang lâu khô hoặc dễ cháy. Các bước cần thực hiện:

- Nhặt sạch hạt hỏng, sạn, vỏ lạc. Đây là công đoạn quan trọng để loại bỏ những hạt mốc hoặc bị mọt.

- Rửa nhanh bằng nước sạch. Chỉ cần đảo nhẹ tay 1 – 2 lần, không nên ngâm quá lâu vì sẽ làm hạt bị mềm, mất độ giòn khi rang và dễ nứt vỏ.

- Để ráo hoặc hong gió trước khi rang: Sau khi rửa, nên để lạc trên rổ, rải đều ra để ráo nước hoàn toàn. Nếu có thời gian, bạn có thể dùng khăn sạch thấm bớt nước hoặc phơi nơi thoáng mát trước khi rang.

- Rang với lửa nhỏ, đảo đều: Sau khi rửa, hạt sẽ mất một ít dầu tự nhiên nên bạn cần rang chậm để đảm bảo độ chín đều và thơm ngon. Nếu rang muối, nên cho muối vào cùng từ đầu, vừa giúp hạt không bị cháy, vừa tạo lớp vỏ mặn mà hấp dẫn.