Từ tiện ích đến chăm sóc sức khỏe: Thị trường đang bước sang chuẩn mực sống mới

(VTC News) -

Nâng tầm từ tiện ích lên chất lượng sống

Theo dữ liệu từ JLL Việt Nam, giá sơ cấp căn hộ cao cấp trong quý I/2026 đã vọt lên mức 109 triệu đồng/m², tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực này càng lớn hơn khi dự báo nguồn cung căn hộ trong năm 2026 sẽ tăng hơn 40% so với năm 2025, với khoảng 136.000 sản phẩm từ 125 dự án được tung ra thị trường.

Sự lệch pha giữa mặt bằng giá neo ở đỉnh và nguồn cung dồi dào đã tạo ra một "khoảng lặng" thanh khoản, buộc các chủ đầu tư phải cạnh tranh khốc liệt không phải bằng giá, mà bằng giá trị sống khác biệt để thuyết phục người mua trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Người mua hiện nay ưu tiên môi trường sống có khả năng chăm sóc sức khỏe.

Trước đây, hồ bơi, phòng gym hay khu vui chơi từng được xem là lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, khi các tiện ích này trở thành tiêu chuẩn phổ biến, chúng giữ vai trò là "điều kiện cần" để duy trì cuộc sống tiện nghi.

Để tạo ra sự khác biệt, thị trường đã dịch chuyển sang cuộc đua về chất lượng sống. Theo CBRE Việt Nam, người mua hiện nay ưu tiên những giá trị có thể cảm nhận trực tiếp trong sinh hoạt hàng ngày. Họ tìm kiếm một môi trường không chỉ để ở mà còn có khả năng nâng cao sức khỏe, cân bằng tinh thần và cải thiện tuổi thọ.

Sự dịch chuyển này bắt nguồn từ nhu cầu thực tế. Đến năm 2049, Việt Nam sẽ có khoảng 27 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Trong khi đó, hơn 3,3 triệu người cao tuổi hiện đang sống một mình, khiến các vấn đề như tim mạch, huyết áp, xương khớp hay chất lượng giấc ngủ trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình.

Hơn nữa, nghiên cứu của Đại học Harvard và Đại học Syracuse (Mỹ) đã chỉ ra rằng việc cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống mang lại lợi ích năng suất nhận thức chênh lệch tới 160 lần so với chi phí đầu tư.

Thera Home - bước đi tiên phong trong cuộc đua mới

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch, Thera Home được xem là một trong những mô hình căn hộ trị liệu tiên phong tại Việt Nam tiếp cận bài toán đó một cách hệ thống. Thera Home đi theo hướng: sức khỏe trở thành nền tảng thiết kế sản phẩm từ đầu.

Nằm trong quần thể Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ), dự án được chủ đầu tư Onsen Fuji xây dựng trên lợi thế cốt lõi không thể sao chép: nguồn khoáng nóng Radon tự nhiên tại Thanh Thủy được dẫn trực tiếp tới từng căn hộ, biến hoạt động ngâm khoáng từ dịch vụ nghỉ dưỡng thành thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Bên trong mỗi căn, hệ thống thiết kế hướng đến sức khỏe được tích hợp đồng bộ: đèn quang trị liệu điều chỉnh ánh sáng theo nhịp sinh học, lọc không khí ion âm, nội thất công thái học hỗ trợ xương khớp,… và ban công rộng ngập tràn cây xanh kéo dài không gian sống ra ngoài thiên nhiên.

Bể massage khoáng nóng Radon tự nhiên dẫn trực tiếp tới từng căn hộ.

Điểm khác biệt quan trọng nhất nằm ở hệ sinh thái phục hồi sức khỏe được xây dựng như hạ tầng vận hành cốt lõi: bác sĩ và điều dưỡng thường trực 24/7, nút bấm khẩn cấp kết nối trực tiếp từng căn hộ với trung tâm y tế nội khu, Thera Center (phòng xung điện trị liệu), Detox Lab, Furin Garden (vườn thiền chuông gió) và nhà hàng thực dưỡng,…

Đây không phải tiện ích cộng thêm mà là cam kết vận hành dài hạn - điều mà các dự án gắn mác wellness thông thường chưa đáp ứng được.

Đáng chú ý, Thera Home được thừa hưởng nền tảng vận hành thực tế từ quần thể Lynn Times Thanh Thủy - nơi hiện đón 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi tháng. Cư dân thụ hưởng ngay công viên khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Ohayo Onsen & Spa hơn 50 tiện ích đang hoạt động từ ngày đầu nhận nhà, không cần chờ hệ sinh thái hình thành.

Lợi thế kết nối cũng đang được củng cố mạnh. Tuyến đường nối Quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dự kiến thông tuyến trước 30/6/2026, cùng cao tốc Cổ Tiết - Yên Bài và Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dự kiến vận hành năm 2030 đang từng bước rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Thanh Thủy xuống dưới 60 phút, biến khu vực từ điểm đến cuối tuần thành lựa chọn nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Khi người mua ngày càng coi trọng giá trị sử dụng thực và chất lượng sống dài hạn, Thera Home đang định hình một tiêu chuẩn mới, nơi căn hộ không chỉ là tài sản tích lũy mà trở thành một phần của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.