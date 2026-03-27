Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 27/3/2026 - XSTV 27/3

XSTV 27/3. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 27/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 27/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải nhận được 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: Mỗi vé trúng được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với dãy số giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Điều kiện vé số lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, vé số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ xác định tính xác thực của tờ vé, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra và quyết định việc trả thưởng hay từ chối.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba tổ chức quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư tổ chức quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm tổ chức quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu tổ chức quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy tổ chức quay thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật tổ chức quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

