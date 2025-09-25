TP.HCM sẽ lập các 'đội đặc nhiệm' về phường, xã hỗ trợ giải phóng mặt bằng

(VTC News) -

Thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề cập khi trao đổi tại hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 25/9.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá trong những tháng đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã còn lúng túng, thiếu cán bộ, thiếu nhân lực có chuyên môn trong khi khối lượng công việc quá nhiều.

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi các cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An đầu tháng 7.

Việc thiếu nhân lực, cán bộ còn ngần ngại, lúng túng, thậm chí có xã phường cán bộ không dám quyết, không ký phương án bồi thường, khiến việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án chậm trễ. Điều này đẩy tình hình giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng có xu hướng chậm lại, nhất là trong 2 tháng 8 và 9.

Để tháo gỡ khó khăn, theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ lập các "đội đặc nhiệm" xuống phường, xã hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

Trước mắt, các cán bộ này được biệt phái đến từng phường xã có dự án trọng điểm đi qua, để hỗ trợ từng công việc, giải quyết từng dự án cụ thể để cấp xã mạnh dạn, quyết liệt hành động, như đường Vành đai 3, Vành đai 4, các dự án mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Linh nối dài và các công trình nội bộ cùng đề án di dời nhà ven kênh rạch chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các phường, xã phải quan tâm, giữ vai trò trọng yếu trong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm.

"Bí thư, chủ tịch 168 xã, phường, đặc khu phải quyết liệt giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả các Đảng bộ, người đứng đầu các cấp. Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để dự án chậm tiến độ thì người đứng đầu sẽ phải kiểm điểm", ông Được yêu cầu.

Lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng là nhóm việc nóng cần nhân sự có chuyên môn tại các xã phường. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ tới đề ra 3 đột phá gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, muốn đầu tư hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện hiệu quả.

Trước đó, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025, ông Nguyễn Văn Được cho rằng công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP chưa căn cơ, khâu giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm ách tắc.

Nguyên nhân do phường, xã còn chậm trễ, thiếu cán bộ, quy chế phối hợp lúng túng. Hiện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhưng cấp xã lại trực tiếp thực hiện, nên chưa rõ cơ chế phối hợp.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các Sở, ngành TP tiếp tục tăng cường hỗ trợ địa phương, đưa cán bộ chuyên môn về vừa làm vừa "cầm tay chỉ việc", giảm áp lực cho cơ sở.

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm do UBND TP.HCM vừa tổ chức tuần trước, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng chia sẻ với các xã phường những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ vì giải phóng mặt bằng ách tắc. (Ảnh: Lương Ý)

Trước khối lượng công việc hiện nay ở cấp xã rất lớn, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND TP.HCM phải hỗ trợ các địa phương thông qua các tổ công tác, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời sớm có bộ quy trình hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư công cho các địa phương, trong đó có hướng dẫn di dời hạ tầng kỹ thuật điện để triển khai dự án.

UBND TP cũng thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, vướng mắc từ cấp xã, kịp thời xử lý, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Năm 2025, TP.HCM được Thủ tướng giao giải ngân trong kế hoạch đầu tư công là 118.948 tỷ đồng. Hiện TP đã giải ngân đạt 53.712 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. 3 tháng còn lại của năm, để đạt 100% vốn Thủ tướng giao, TP.HCM cần giải ngân 65.236 tỷ đồng.