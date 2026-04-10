TP.HCM còn 57 điểm ngập nặng

(VTC News) -

Thông tin được ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND Thành phố lần thứ III mở rộng, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm cho tăng trưởng quý II/2026.

Lộ trình xử lý 159 điểm ngập nước

Báo cáo về tình hình và giải pháp chống kẹt xe, ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, ông Linh cho biết đây là nhiệm vụ mà TP.HCM xác định là mục tiêu chiến lược là trong giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm là thời điểm 2026 - 2027, Thành phố phải cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước.

Hiện nay, toàn thành phố có 159 điểm ngập, trong đó có 57 điểm ngập nặng với mức ngập từ 30 cm trở lên, ngập kéo dài trên 1,5 giờ, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến môi trường.

Trong số này, khu vực TP.HCM cũ có 34 điểm, Bình Dương có 9 điểm và Vũng Tàu có 14 điểm. Ngoài ra còn có 102 điểm ngập mức độ vừa và nhẹ.

Nguyên nhân gây ngập, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, ngoài biến đổi khí hậu, triều cường bất thường thì đáng chú ý là tình trạng sụt lún nền đất.

Theo khảo sát, tình trạng sụt lún trung bình trên địa bàn diễn ra với tốc độ trung bình 2 cm mỗi năm, cá biệt có nơi lún từ 5 đến 7 cm mỗi năm. Điều này khiến sau 20 năm, có khu vực tại TP.HCM lún từ 0,5 m - 0,7 m; trong khi cao độ trung bình của thành phố chỉ từ 0,8 m đến 1 m so với mực nước biển.

Bên cạnh đó, dự án chống biến đổi khí hậu giai đoạn 1 dù cơ bản hoàn thành nhưng chưa khép kín được vành đai bảo vệ triều cường.

Ngoài nguyên nhân chủ quan, tình trạng ngập úng tại TP.HCM do quy hoạch chưa cập nhật kịp diễn biến thực tế, công tác chống ngập còn mang tính cục bộ theo địa giới hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết trong năm 2026 sẽ xử lý các điểm ngập nặng tại chợ Thủ Đức, đường Nguyễn Văn Quá...

Cùng với đó là tình trạng gần 40.000 căn nhà lấn chiếm kênh rạch làm cản trở dòng chảy.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trong nhóm các điểm ngập nặng, có nhiều điểm cần ưu tiên xử lý cấp bách. Đó là khu vực Thảo Điền, đường Quốc Hương (Quận 2 cũ), khu vực chợ Thủ Đức, đường Dương Vân Hóa (Quận 12 cũ), khu vực trung tâm thành phố, khu vực Nhà Bè - Trần Xuân Soạn (Quận 7 cũ), một số khu vực thuộc Bình Dương và khu vực (phường 9 Vũng Tàu cũ).

Hiện TP.HCM phải triển khai hệ thống bảo vệ 4 lớp, kết hợp giữa hệ thống thủy lợi và hệ thống thoát nước đô thị, để xử lý ngập úng.

Lộ trình giải quyết 159 điểm ngập đã được xây dựng cụ thể theo từng năm.

Trong năm 2026, Thành phố sẽ hoàn thành 20 dự án, qua đó xử lý 45 điểm ngập, bao gồm 16 điểm ngập nặng.

Năm 2027, Thành phố hoàn thành 54 dự án, xử lý 56 điểm ngập, trong đó có 24 điểm ngập nặng. Đến cuối năm 2027, dự kiến 40/57 điểm ngập nặng xử lý dứt điểm, cơ bản khắc phục tình trạng ngập tại khu vực trung tâm.

Năm 2028 sẽ hoàn thành 18 dự án, xử lý 12 điểm ngập, trong đó có 2 điểm ngập nặng. Năm 2029, tiếp tục xử lý 7 điểm ngập, trong đó có 3 điểm ngập nặng.

Đến năm 2030, TP.HCM hoàn thành 58 dự án, giải quyết toàn bộ 39 điểm ngập còn lại, trong đó có 12 điểm ngập nặng, đảm bảo không để tái ngập.

Nhiều điểm kẹt xe tại các khu vực trọng điểm

Về kẹt xe, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết toàn thành phố hiện có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc và 9 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc tại các khu vực trọng điểm, với vận tốc trung bình chỉ đạt từ 9 đến 18 km/h.

Nguyên nhân gây ùn tắc được xác định đến từ nhiều yếu tố, như hệ thống hạ tầng khung sau sáp nhập chưa hoàn chỉnh, các dự án trọng điểm chưa hoàn thành, thiếu kết nối đồng bộ và liên kết vùng, gây áp lực lớn tại các cửa ngõ.

Hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn chưa hình thành đầy đủ, khi hiện mới chỉ có 1 tuyến đường sắt đô thị.

Giao thông tĩnh chưa đáp ứng yêu cầu, do thiếu các bãi đậu xe chuyên nghiệp, dẫn đến tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường. Công tác tổ chức, điều hành giao thông chưa theo kịp diễn biến thực tế.

Bên cạnh đó là tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng cao tầng dày đặc, đặc biệt tại khu vực trung tâm, cũng làm gia tăng áp lực giao thông.

Cũng theo Sở Xây dựng, hệ thống hạ tầng giao thông của TP.HCM đạt mật độ khoảng 2,83 km/km², trong khi tỷ lệ đất giao thông đạt 12,8%, thấp hơn mục tiêu từ 16% đến 26% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Một trong các giải phóng giải quyết tình trạng kẹt xe là phương án miễn phí xe buýt dự kiến áp dụng ngay quý 2/2026.

Đến hết tháng 3/2026, tổng số phương tiện trên địa bàn lên đến khoảng 13 triệu, bao gồm gần 1,5 triệu ô tô và hơn triệu xe máy, với tốc độ tăng trưởng phương tiện bình quân hàng năm từ 3 - 4%.

Các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang được triển khai quyết liệt. Ngoài phân luồng giao thông khoa học, linh hoạt, giúp giảm từ 15 -20% khả năng ùn tắc tại các tuyến chính; Sở Xây dựng đang cải tạo hình học các giao lộ, mở rộng làn đường, ứng dụng kỹ thuật số song sinh và dữ liệu thực để điều khiển giao thông,

Đặc biệt, có 1.316 camera hỗ trợ trí tuệ nhân tạo nhằm cảnh báo sớm tình hình ùn tắc đã được lắp.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Thành phố ưu tiên hoàn thành 39/45 dự án đang triển khai, để hình thành hạ tầng khung, bao gồm khép kín Vành đai 3, triển khai Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các trục kết nối cửa ngõ.

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố cũng khởi công 53 dự án cấp bách, triển khai 5 tuyến vận tải đường bộ, và tiếp tục thực hiện các dự án còn lại trong danh mục 77 công trình trọng điểm; đẩy nhanh tình trạng chống ùn tắc trên địa bàn.