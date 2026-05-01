Top 10 tỷ phú giàu nhất châu Á

Theo Novyny.live, năm 2026, nền tảng RankingRoyals đã công bố danh sách thường niên những người giàu nhất châu Á, bao gồm 10 nhà lãnh đạo tài chính với khối tài sản từ 42 tỷ USD đến gần 100 tỷ USD.

Đứng đầu danh sách là tỷ phú Mukesh Ambani với giá trị tài sản ròng 98,4 tỷ USD. Theo sát là ông Gautam Adani ở vị trí thứ hai với 85,3 tỷ USD. Bảng xếp hạng cho thấy bức tranh tổng quan về khối tài sản tư nhân khổng lồ tập trung trong tay các nhà công nghiệp và nhà sáng lập công nghệ hàng đầu châu Á.

Theo ước tính của Forbes, hồi đầu tháng 3/2026, Mukesh Ambani (69 tuổi) sở hữu giá trị tài sản ròng 99,7 tỷ USD, chỉ thiếu một chút nữa là gia nhập câu lạc bộ những người sở hữu tài sản từ 100 tỷ USD trở lên.

Mukesh Ambani - tỷ phú giàu nhất châu Á.

Khối tài sản của ông Mukesh Ambani biến động liên tục kể từ năm 2021. Mukesh Ambani là chủ tịch của Reliance Industries Limited, một tập đoàn đa ngành không chỉ tập trung vào hóa dầu mà còn cả dệt may và viễn thông. Ông hiện xếp thứ 20 trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes với 97,7 tỷ USD.

Trong khi đó, Gautam Adani (64 tuổi) là chủ tịch của Tập đoàn Adani, một tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm, bao gồm kinh doanh than, khai thác mỏ, thăm dò dầu khí, cũng như cảng, năng lượng và hàng hóa nông nghiệp.

Ở vị trí thứ 3 là Zhong Shanshan (sinh năm 1954), là tỷ phú tự thân nổi tiếng người Trung Quốc, thường được gọi là "sói già đơn độc" với 70,3 tỷ USD. Zhong Shanshan là nhà sáng lập Nongfu Spring (nước đóng chai) và sở hữu phần lớn Wantai Biological Pharmacy.

Ở vị trí thứ 4 là Tadashi Yanai (sinh năm 1949), tỷ phú giàu nhất Nhật Bản - người sáng lập và Chủ tịch tập đoàn bán lẻ thời trang Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu UNIQLO nổi tiếng. Tadashi Yanai đã biến cửa hàng may mặc nhỏ của cha mình thành đế chế toàn cầu, sở hữu khối tài sản hơn 57 tỷ USD (tính đến tháng 4/2026).

Zhang Yiming là tỷ phú công nghệ nổi tiếng người Trung Quốc, nhà sáng lập tập đoàn ByteDance và nền tảng video ngắn TikTok. Với khối tài sản 65,2 tỷ USD, Zhang Yiming thường xuyên dẫn đầu danh sách người giàu nhất Trung Quốc và đứng trong top đầu thế giới nhờ sự thành công vượt bậc của TikTok và Douyin.

Vị trí thứ 6 thuộc về Ma Huateng (60,1 tỷ USD) - nhà đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn công nghệ Tencent, một trong những doanh nghiệp internet lớn nhất thế giới. Ma Huateng thường xuyên nằm trong top tỷ phú thế giới nhờ phát triển WeChat và đầu tư vào game.

Kế đến là Zeng Yuqun (58,4 tỷ USD), Zhang Bo (47,2 tỷ USD), Jack Ma (45,8 tỷ USD) và Lý Gia Thành (42,1 tỷ USD).