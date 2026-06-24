Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2026, Đảng ủy Công an tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2026 để cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. (Ảnh: Bộ Công an)

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng.

"Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và Công an địa phương 2 cấp, theo đó, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Hội nghị được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng hiệu quả các mặt công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân năm 2026...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; Dự thảo Báo cáo sơ kết kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Công an; Báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp…