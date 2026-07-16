Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sơn La cần xác định rõ mô hình phát triển và vị thế trong vùng Tây Bắc

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc, Sơn La có diện tích tự nhiên 14.108,89km2; có 274,065km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào); dân số trên 1,4 triệu người với 12 dân tộc cùng sinh sống. 6 tháng qua tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 44.843,7 tỷ đồng; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,2%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 36,3%; khu vực dịch vụ chiếm 39,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,8%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; công nghiệp phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến; dịch vụ chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán Trung ương giao; tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 2.618,056 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 43,9% kế hoạch vốn địa phương triển khai, xếp thứ 8/34 tỉnh thành, phố…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sáng 16/7.

Biểu dương 6 kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua, nổi bật là kinh tế - xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục đi đúng hướng và các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh tiếp tục được chăm lo; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, những kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tỉnh Sơn La.

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu. GRDP 6 tháng tăng 6,02% nhưng riêng quý II chỉ tăng 2,24%, cho thấy tăng trưởng còn thiếu vững chắc; nông nghiệp đã hình thành vùng nguyên liệu lớn nhưng chế biến sâu, liên kết chuỗi, thương hiệu và thị trường còn yếu; du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm, phản ánh thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu thấp và sản phẩm còn hạn chế, hay như thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai…

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đặc biệt lưu ý, xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc: "Sơn La cần thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý. Không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt. Cần hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch “4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng, 7 hành lang phát triển” phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên nền tảng khai thác bền vững tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết; tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu... Khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối, quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị thu được từ du lịch, không chỉ số lượt khách. Phải xác định rõ hạn chế về sản phẩm, mua sắm, ẩm thực, lưu trú và liên kết điểm đến; từ đó hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La, xây dựng “Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái” đặc sắc và “điểm đến quốc gia”:

"Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú và vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng phải tránh phát triển tự phát, chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch; giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch; tổng kết, nhân rộng những mô hình hiệu quả. phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với lợi thế, khơi thông điểm nghẽn. Ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản; đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không giải tỏa được công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ sở chế biến, sản xuất xanh, bảo vệ môi trường”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.

Nêu rõ quan điểm phải lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, địa phương trước mắt phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác: "Các đồng chí thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Xây dựng 13 trường nội trú liên cấp, phải bảo đảm kịp năm học mới và vận hành đồng bộ; tạo chuyển biến rõ chất lượng dạy và học, các kỹ năng và cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên; Giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện, nhất là đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm và sinh kế lâu dài, đổi mới đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua tạo việc làm, hỗ trợ cơ cấu lại sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; Nhân rộng các mô hình tốt”.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Sơn La nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc.