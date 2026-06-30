Toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế ra sao khi nhà thầu bị 'khai tử'?

Hiện trạng toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế sau khi nhà thầu thi công bị 'trảm'
Sau khi chấm hợp đồng với liên danh nhà thầu cũ, chủ đầu tư dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế tổ chức đấu thầu lại phần công việc còn lại. Gói thầu này có giá dự toán 26,5 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 700 triệu đồng. Theo hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 3 liên danh tham gia dự thầu. Trong đó, liên danh có giá dự thầu thấp nhất sau giảm giá là 23,78 tỷ đồng; hai liên danh còn lại chào giá lần lượt hơn 24,36 tỷ đồng và 25,59 tỷ đồng.
Được biết, dự án xây dựng tòa nhà kể trên được phê duyệt vào năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Công trình được xây dựng tại (phường Thanh Thuỷ, TP Huế) với diện tích 3.569 m2, do Trung tâm Công nghệ Thông tin TP Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 50,5 tỷ đồng.
Riêng gói thầu số 12 gồm phần xây lắp và thiết bị đợt 1 có giá mời thầu gần 41 tỷ đồng. Các hạng mục của gói thầu này bao gồm khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh cùng các hệ thống kỹ thuật và thiết bị công trình.
Tháng 12/2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành - Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát được lựa chọn trúng thầu với giá gần 34,6 tỷ đồng. Theo hợp đồng ký kết, thời gian thực hiện kéo dài đến ngày 30/6/2025. Thế nhưng quá trình triển khai của các liên danh nhà thầu không đạt yêu cầu tiến độ.
Sau khi thi công hoàn thành khoảng 44% khối lượng hợp đồng, bao gồm cả phần phát sinh, nhà thầu chính là Công ty Công Thành được xác định không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục thi công. Ngày 18/7/2025, Trung tâm Công nghệ Thông tin TP Huế ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu này.
Đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư giải ngân gần 18,68 tỷ đồng, tương đương khoảng 54% giá trị hợp đồng. Trong số này, hơn 70% là giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, phần còn lại là tiền tạm ứng. Hai doanh nghiệp tham gia liên danh cũng bị xử phạt do vi phạm tiến độ, công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bị tịch thu hơn 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng. (Toà nhà dự án bên trái).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, quá trình dự án lựa chọn nhà thầu mới, công trường tòa nhà Trung tâm Công nghệ Thông tin TP Huế nhiều tháng, ngày gần như không có hoạt động xây dựng nào.
Lần ghi nhận mới đây nhất (26 - 28/6) trong khuôn viên dự án chỉ có khoảng trên dưới 10 người đang thực hiện làm thép đổ cột trụ bê tông phía bên ngoài toà nhà.
Trong khi đó, khu vực thực hiện dự án được dùng tôn quây kín, cỏ dại mọc um tùm. Do sợ các mái tôn có thể bị đổ, các đơn vị liên quan phải sử dụng các cột gỗ để gia cố.
Cũng theo ghi nhận, một số hạng mục kỹ thuật của tòa nhà được triển khai, trong đó hệ thống phòng cháy chữa cháy và đường ống cấp thoát nước cơ bản được lắp đặt, đấu nối.
Theo quyết định điều chỉnh, dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Tuy nhiên, với thời gian đấu thầu, lựa chọn nhà thầu mới khiến quỹ thời gian thực hiện dự án còn lại không nhiều. Trong khu đó, Huế chuẩn bị bước vào mùa mưa bão... nên khả năng đưa dự án về đích đúng tiến độ được đánh giá là không cao.