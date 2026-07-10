Tọa đàm tuyển sinh 2026: Học viện Quản lý Giáo dục đào tạo gì, cơ hội ra sao?

(VTC News) -

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, lựa chọn ngành học, trường học phù hợp là một trong những quyết định quan trọng đối với học sinh lớp 12. Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều thay đổi, việc lựa chọn ngành nghề không chỉ dựa trên sở thích cá nhân mà còn cần được cân nhắc từ nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo, môi trường học tập và cơ hội phát triển sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, những lĩnh vực gắn với con người, giáo dục, quản lý, công nghệ và ngoại ngữ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội, mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn còn băn khoăn về việc lựa chọn ngành học nào phù hợp, học gì trong quá trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Trong bối cảnh đó, Báo VTC News tổ chức tọa đàm tư vấn tuyển sinh năm 2026 với chủ đề “Khám phá ngành học tại Học viện Quản lý Giáo dục: Học gì, làm gì trong tương lai?” vào lúc 17h30 ngày 10/7/2026 trên các nền tảng số của Báo Điện tử VTC News, nhằm cung cấp những thông tin toàn diện, giúp thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở đưa ra lựa chọn phù hợp.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo của Học viện gồm: TS. Hoàng Thị Kim Huệ - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên; TS. Hoàng Trung Học - Trưởng khoa Tâm lý giáo dục; TS. Lê Thị Ngọc Thúy - Trưởng khoa Quản lý; TS. Đỗ Viết Tuân - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông; TS. Đỗ Thanh Tú - Phó trưởng khoa Ngoại ngữ; cùng GV. ThS Tâm lý học Nguyễn Thị Hải Yến.

Nội dung tọa đàm tập trung vào ba nội dung:

Thứ nhất, giới thiệu tổng quan về Học viện Quản lý Giáo dục, các ngành đào tạo, chương trình học tập và những điểm nổi bật trong môi trường đào tạo. Các chuyên gia sẽ giúp thí sinh hiểu rõ hơn về định hướng đào tạo của Học viện - cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các ngành học như Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng, Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh.

Thứ hai, giải đáp những băn khoăn của thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành nghề. Các chuyên gia sẽ phân tích sự phù hợp giữa từng ngành học với năng lực, sở thích, tố chất của người học; đồng thời chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp sinh viên được trang bị trong quá trình đào tạo.

Thứ ba, làm rõ cơ hội nghề nghiệp và khả năng phát triển sau khi tốt nghiệp. Thông qua góc nhìn của các chuyên gia đào tạo, chương trình giúp thí sinh hình dung rõ hơn về những vị trí việc làm, yêu cầu kỹ năng trong bối cảnh xã hội đang có nhiều thay đổi, đặc biệt khi công nghệ, chuyển đổi số và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng được chú trọng.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin tuyển sinh, chương trình cũng hướng tới việc kết nối giữa nhà trường với thí sinh, phụ huynh; giúp người học hiểu đúng về ngành nghề, tránh lựa chọn theo tâm lý đám đông và có sự chuẩn bị phù hợp cho hành trình đại học.

Buổi tọa đàm tư vấn tuyển sinh 2026 của Học viện Quản lý Giáo dục được phát sóng trên các nền tảng số của Báo Điện tử VTC News vào lúc 17h30 ngày 10/7/2026.