Thủ tướng yêu cầu kiện toàn bộ máy đơn vị sự nghiệp trong tháng 11/2025

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông báo nêu: Sau gần 4 tháng thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã đi vào vận hành nền nếp, thống nhất, đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả; bộ máy được tổ chức tinh gọn, hoạt động thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; quyền lợi của người dân và doanh nghiệp được bảo đảm, việc cung ứng các dịch vụ công thiết yếu được ổn định....

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng Báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là trong các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, tài chính, giáo dục, y tế và cải cách hành chính,...

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao, bảo đảm mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình 2 cấp; hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý Nhà nước.

Chỉ đạo ban hành các nghị định hướng dẫn các luật đã có hiệu lực, chậm nhất là trước ngày 15/11/2025.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, phường, đặc khu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo, đề xuất, kiến nghị của địa phương và xây dựng Báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành trong tháng 11/2025.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; chỉ đạo và trực tiếp tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, rà soát việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ Hai hằng tuần, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gửi Bộ Nội vụ (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Chính phủ vào Thứ Tư hằng tuần.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để báo cáo tại các phiên họp Chính phủ định kỳ 2 lần/tháng, kịp thời tham mưu, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, không để vướng mắc kéo dài, vướng mắc chồng vướng mắc, làm việc nào dứt việc đó.

Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trong tháng 11/2025

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đồng thời, các bộ, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục rà soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng nắm số liệu, chuẩn hóa thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành bảo đảm trong năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ và các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành báo cáo tiến độ thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến gửi Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ Thứ Ba hằng tuần để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào Thứ Tư hằng tuần.

Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở.

Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở cho việc bố trí, quản lý biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy. Hoàn thành trước ngày 10/11/2025.

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm; hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031. Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, bảo đảm cân đối, phù hợp quy mô dân số, mạng lưới trường học và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hoàn thành trong tháng 11/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả; tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công; đề xuất Chính phủ phương án xử lý và tiến độ xử lý đối với các cơ sở vật chất, tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an phối hợp triển khai đồng bộ hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm liên thông, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành đảm bảo liên thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Khẩn trương rà soát, xóa các “điểm lõm điện, sóng”

Các Tập đoàn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Mobifone và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương rà soát, xóa các “điểm lõm điện, sóng”, khắc phục sự cố mất điện, mất hoặc yếu tín hiệu, bảo đảm đường truyền Internet, hạ tầng viễn thông và hệ thống camera, phần mềm quản lý hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện báo cáo hàng tuần vào Thứ Ba cho Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện và xây dựng tiến độ hết tháng 12/2025 không còn lõm sóng, không còn thiếu điện.