Thủ tướng: Khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12

Sáng nay (23/10), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt đi qua.

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được phân chia thành 2 dự án thành phần. Đến nay dự án thành phần 1- đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga đã hoàn thành việc lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng tại 5 vị trí ga khởi công cho các địa phương.

Đối với dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng công trình đường sắt, chủ đầu tư đã lựa chọn xong và triển khai 4 gói thầu tư vấn trong nước; còn 1 gói thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ triển khai sau khi phía Trung Quốc hoàn thành để bàn giao cho Việt Nam.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Đối với dự án thành phần 2 này, việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện từ 110KV trở lên cũng đang được các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đến nay 15/15 địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, rà soát nhu cầu tái định cư. Ban quản lý dự án đường sắt đang tổ chức lựa chọn tư vấn hỗ trợ chuẩn bị dự án.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của đường sắt và cho rằng phát triển đường sắt sẽ góp phần quan trọng giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng giao thông: "Thúc đẩy Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công giai đoạn 1 vào ngày 19/12/2025. Rà soát, tiến hành triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam. Giải phóng mặt bằng thì địa phương phải đi trước một bước. Theo Nghị quyết của Quốc hội thì khâu giải phóng mặt bằng địa phương phải thực hiện. Giải phòng mặt bằng đi trước 1 bước thì các nhà đầu tư, đầu tư nhà nước thuận lợi để chủ động triển khai".

Về tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, hiện đã chọn đơn vị thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn là Công ty hữu hạn Tập đoàn Viện khảo sát thiết kế số 4 đường sắt Trung Quốc, dự kiến cuối tháng 10 này sẽ đi khảo sát hiện trường.

Thành phố Hà Nội và TP.HCM cũng đang triển khai các dự án đường sắt đô thị, trong đó thành phố Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 2 tuyến là tuyến số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai) và tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Riêng tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) vừa được khởi công 9/10/2025, UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo mô hình TOD.

UBND thành phố Hà Nội kiến nghị cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong đàm phán, ký kết Công hàm trao đổi và Hiệp định vay mới cho Dự án và áp dụng điều kiện vay STEP của các nhà thầu (Nhật Bản).

Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt đi qua.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ: "Bộ Tài chính đã làm việc rất quyết liệt với Nhật Bản về tuyến đường sắt đô thị là tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Đề nghị phía Nhật Bản xem xét đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Yêu cầu nhà tài trợ thực hiện đẩy nhanh, đơn giản hóa thủ tục để tiến tới ký kết, bố trí vốn ODA".

Hiện TP.HCM đang triển khai thực hiện 7 tuyến đường sắt đô thị và cũng đang điều chỉnh Dự án tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương, phấn đấu khởi công cuối năm 2025. UBND thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bổ sung kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2025 cho dự án Bến Thành - Tham Lương với số vốn là 30 tỷ đồng.

Sẵn sàng, khẩn trương giải ngân vốn đầu tư

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phiên họp thứ ba, Thủ tướng đã giao 39 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương, đến nay, đã hoàn thành 16 nhiệm vụ.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã trình, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 188 của Quốc hội khóa XV về cơ chế đặc thù phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị; phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam; hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chung đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; thực hiện tốt Phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp Hợp tác Việt - Trung.

Bộ KHCN đã trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện công tác phát triển khoa học, công nghệ đường sắt và thẩm định xong tiêu chuẩn về đường sắt.

Bộ Công Thương đã trình Đề án phát triển công nghiệp đường sắt; Bộ Tài chính đã hướng dẫn các địa phương về việc phân chia nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; hướng dẫn thủ tục ứng vốn GPMB các dự án; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức di dời đường điện 110kV trở lên. Các địa phương đã khởi công, khởi động khu tái định cư dự án vào ngày 19/8/2025.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẵn sàng bố trí vốn cho Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, thực hiện tiết kiệm chi 5% ngân sách nhà nước để đầu tư cho 2 tuyến đường sắt này, đề nghị các bộ, ngành địa phương sẵn sàng, khẩn trương giải ngân vốn đầu tư.

Ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Thủ tướng cũng cho rằng còn một số nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành và đề nghị Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký hiệp định vay vốn Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp cho các dự án đường sắt; Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với phía Trung Quốc về phương án chuyển giao công nghệ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị triển khai các dự án phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, hiệu quả, khả thi. Các cơ quan tiếp tục huy động tối đa nguồn lực triển khai các dự án, cần có cơ chế, chính sách, đãi ngộ phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tất cả phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy tính tự lực, tự cường, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện cần nêu cao tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền nếu cần xử lý, giải quyết công việc".

Trên tinh thần “3 có” và “2 không”, Thủ tướng cho rằng “3 có” là có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và “2 không” gồm không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của nhân dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đường sắt đi qua tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư.

Riêng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng đề nghị khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công Dự án thành phần 1 vào ngày 19/12/2025. Tinh thần đảm bảo cuộc sống cho người dân nhường đất cho dự án có cuộc sống bằng và hơn nơi ở cũ; thúc đẩy phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 và các nội dung hợp tác.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục, công bố 37 tiêu chuẩn Việt Nam về đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025. Hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án. Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch.

Về các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng quyết định huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho Dự án tuyến số 3 (ga Hà Nội - Hoàng Mai). Đẩy nhanh tuyến số 2, tuyến số 3 (Cầu Giấy - Ga Hà Nội) và thủ tục điều chỉnh dự án theo mô hình TOD. UBND Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh Dự án tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), phấn đấu khởi công cuối năm 2025.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm tiến độ được giao tại Phiên họp lần thứ ba, đồng thời quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc; định kỳ báo cáo Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo.