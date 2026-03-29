Thủ đoạn tinh vi 'phù phép' số liệu của gần 160 trạm quan trắc môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với bị can Nguyễn Hoài Bách, Giám đốc kinh doanh Công ty Việt An. (Ảnh: Báo CAND)

Theo đó, các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Theo quy định, những đơn vị này khi hoạt động buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát. Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi.

Các thiết bị quan trắc dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng nhưng vẫn bị điều chỉnh từ xa thông qua phần mềm. Các đối tượng đã can thiệp để giảm chỉ số đầu ra, từ đó đảm bảo dữ liệu khi được gửi về cơ quan quản lý sẽ luôn nằm trong mức cho phép.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an xác định có gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra, bóc gỡ.

Lực lượng công an đang tiếp tục rà soát toàn bộ các trạm quan trắc môi trường còn lại trên cả nước với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường