Thị trường xuất hiện xu hướng đồ uống kết hợp cà phê và nguyên liệu tự nhiên

Trong những năm gần đây, thị trường đồ uống ghi nhận sự chuyển dịch khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thành phần và giá trị dinh dưỡng. Các yếu tố như nguồn gốc nguyên liệu, lượng đường và tính tiện lợi đang trở thành tiêu chí quan trọng bên cạnh hương vị.

Theo các báo cáo thị trường, ngành đồ uống hướng đến sức khỏe tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trên toàn cầu, phản ánh xu hướng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, ít đường và phù hợp với lối sống cân bằng.

Tại Việt Nam, xu hướng “ăn sạch, uống lành” ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm người trẻ và nhân viên văn phòng. Người tiêu dùng bắt đầu chú trọng hơn đến thành phần và tác động lâu dài của sản phẩm, trong đó việc kiểm soát lượng đường là một yếu tố được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, các dòng đồ uống kết hợp giữa nguyên liệu quen thuộc và thành phần thảo mộc đang dần thu hút sự chú ý của thị trường.

Cà phê kết hợp bạch sâm trong đồ uống hàng ngày

Thay vì chỉ sử dụng cà phê truyền thống, một số thương hiệu đã phát triển các sản phẩm kết hợp giữa cà phê và thảo mộc. COFFEECELL là một trong những thương hiệu theo hướng tiếp cận này.

Sản phẩm sử dụng cà phê Arabica kết hợp với bạch sâm Hoàng Đế, giúp giữ hương vị quen thuộc đồng thời bổ sung thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Bạch sâm được trồng tại khu vực Trường Bạch Sơn, nơi có điều kiện phù hợp cho sự phát triển của cây sâm.

Trong các nghiên cứu hiện đại, nhân sâm thường được nhắc đến với vai trò liên quan đến khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ cơ thể thích nghi. Việc đưa nhân sâm vào đồ uống hàng ngày giúp người tiêu dùng bổ sung thêm thành phần dinh dưỡng mà không cần thay đổi thói quen. Nhờ đó, các sản phẩm kết hợp nhân sâm ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường.

COFFEECELL là thương hiệu thuộc hệ sinh thái Freedom International Group (Áo), thành lập từ năm 2017, phát triển theo hướng kết hợp nguyên liệu truyền thống với công nghệ hiện đại. Danh mục sản phẩm bao gồm cà phê, trà và ca cao kết hợp nhân sâm, được điều chỉnh hương vị theo hướng dễ uống, phù hợp với thói quen tiêu dùng hàng ngày.

Ba yếu tố trong phát triển sản phẩm

Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm được xây dựng dựa trên ba yếu tố chính gồm hương vị, thành phần và tính tiện lợi.

Yếu tố đầu tiên là hương vị. Sản phẩm cần giữ được đặc trưng của cà phê để phù hợp với thói quen tiêu dùng, đồng thời đảm bảo trải nghiệm dễ uống.

Yếu tố thứ hai là thành phần. Ngoài cà phê và bạch sâm, sản phẩm còn sử dụng các nguyên liệu như bột dừa thay cho sữa động vật và các chất tạo ngọt có nguồn gốc tự nhiên như stevia hoặc trehalose.

Yếu tố thứ ba là tính tiện lợi. Sản phẩm được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với nhịp sống nhanh và môi trường làm việc hiện đại.

Định hướng từ doanh nghiệp

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Narek Sirakanyan, Chủ tịch Freedom International Group, cho biết việc phát triển sản phẩm không chỉ dừng lại ở yếu tố hương vị mà còn hướng đến việc tích hợp các thành phần có lợi vào thói quen hàng ngày.

Theo ông, một ly cà phê buổi sáng có thể trở thành một phần của lối sống cân bằng khi được kết hợp với các nguyên liệu phù hợp.

Thị trường đồ uống tại Việt Nam đang cho thấy nhiều dư địa phát triển trong phân khúc sản phẩm kết hợp giữa hương vị và yếu tố dinh dưỡng. Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng sống, các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và dễ sử dụng có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Sự xuất hiện của các dòng sản phẩm kết hợp như cà phê và thảo mộc cho thấy ngành đồ uống đang mở rộng theo hướng đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cụ thể của người tiêu dùng.

Xu hướng này cũng phản ánh cách tiếp cận mới đối với sức khỏe, khi người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp tích hợp vào thói quen hàng ngày thay vì những thay đổi mang tính đột ngột.