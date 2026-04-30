Cảng Cần Giờ được trao quyết định đầu tư, Boulevard Prime đón dòng tiền tâm điểm

Sự kiện trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ngày 29/4 không chỉ mở ra chương mới cho kinh tế biển TP.HCM mà còn kích hoạt mạng lưới siêu kết nối phía Nam. Khi dòng hàng hóa, chuyên gia và vốn đầu tư dịch chuyển, Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành tâm điểm hội tụ.

Trong đó, nhà phố Boulevard Prime trên trục đường Tương Lai sẽ đón trọn lực cầu này với khả năng tạo dòng tiền ngay khi đô thị vận hành.

Siêu cảng quốc tế Cần Giờ hoàn thiện bản đồ kinh tế biển, mở chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng 29/4, Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ chính thức được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lễ trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sáng 29/4. (Ảnh: Uyển Nhi)

Đây là công trình hàng hải cấp đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt phát triển và kích hoạt “mạch chủ” tăng trưởng của khu vực phía Nam. Với quy mô 571 ha, tổng vốn gần 5 tỷ USD và khả năng tiếp nhận các siêu tàu container lớn nhất thế giới, siêu cảng được định vị như một “cửa ngõ giao thương toàn cầu”, đưa TP.HCM cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm trung chuyển hàng đầu như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn, đại diện tổ hợp nhà đầu tư cho rằng nếu ví Việt Nam như một con tàu đang vươn ra biển lớn, thì TP.HCM là “đầu tàu” kinh tế, còn Cần Giờ sẽ trở thành “mũi tàu” tiên phong, trực tiếp trực tiếp rẽ sóng để con tàu Việt Nam tiến xa hơn, vững chãi hơn trên hải trình quốc tế.

Siêu cảng Cần Giờ là động cơ lõi, kéo theo hệ sinh thái logistics, thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng cho chuỗi kinh tế biển.

Cùng với đó, loạt hạ tầng chiến lược đang tăng tốc, từ đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ kết nối nhanh chỉ trong 13 phút, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cho đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đáng chú ý, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được đề xuất kéo dài, kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, mở thêm trục tiếp cận từ “cửa ngõ bầu trời”.

Nhận định về trục liên kết này, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi cho rằng các hạ tầng mới sẽ đặt ra cơ hội để hình thành trục tam giác liên kết Cần Giờ - Vũng Tàu - Côn Đảo. Đây là 3 cực liên kết quan trọng giữa bờ và biển, giữa biển và đảo, giữa kinh tế biển với kinh tế đất liền sâu trong đô thị.

“Làm được như vậy, TP.HCM sẽ trở thành địa phương tiên phong đưa kinh tế đô thị biển trở thành động lực tăng trưởng mang tính bứt phá”, ông nhấn mạnh.

Mạng lưới hạ tầng siêu kết nối của khu vực phía Nam với tâm điểm là Cần Giờ.

Thực tế thị trường đã chứng minh, những khu vực gắn với hạ tầng cảng biển quy mô lớn thường bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ khi các trục kết nối được hoàn thiện.

Chỉ cách nhau chưa đầy 2km qua vịnh Ghềnh Rái, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và siêu cảng Cần Giờ đang hình thành thế “song cực tăng trưởng” hiếm có trên cùng một trục hàng hải chiến lược.

Một bên, Cái Mép - Thị Vải đã kéo theo sự hình thành các khu công nghiệp tại Phú Mỹ, làm bùng nổ nhu cầu lưu trú, dịch vụ và thương mại, qua đó “định giá lại” thị trường với mức tăng bất động sản trung bình 20-30% mỗi năm trong nhiều năm liên tiếp.

Bên kia, siêu cảng Cần Giờ đang dần hiện diện như một cực tăng trưởng mới, nơi chu kỳ tăng giá chỉ vừa bắt đầu và dư địa vẫn còn rộng mở khi được đặt trong hệ sinh thái đô thị - du lịch - dịch vụ quy mô lớn của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

“Phễu” dòng tiền 365 ngày: Boulevard Prime đón trọn các lớp cầu tiêu dùng

Trong bối cảnh hạ tầng được kích hoạt và chu kỳ tăng trưởng đã có tiền lệ, Cần Giờ bắt đầu thiết lập mặt bằng giá mới, mở ra lợi thế cho các tài sản nằm trên trục đón dòng người và dòng tiền. Nhà phố Boulevard Prime trên trục thương mại đầu tiên của Vinhomes Green Paradise được ví như một “phễu hút dòng tiền”, hội tụ và chuyển hóa các dòng người thành giá trị kinh doanh.

Trước hết là dòng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đi theo sự phát triển của siêu cảng và hệ sinh thái logistics. Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển cư dân từ lõi đô thị TP.HCM ra khu vực ven biển ngày càng rõ nét khi hạ tầng hoàn thiện.

Các khu thấp tầng và cao tầng tại Vinhomes Green Paradise sẽ là không gian an cư của các cộng đồng này, hình thành một nhịp tiêu dùng liên tục theo vòng đời sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, với vị trí đối diện cụm cao tầng 5.000 căn hộ sắp hình thành, Boulevard Prime nằm ngay trước “dòng chảy cư dân” quy mô 10.000 - 15.000 người với lượng giao dịch ước tính lên tới 30.000 lượt mỗi ngày.

Boulevard Prime hưởng lợi trực tiếp từ “ATM dòng tiền” là cụm hàng chục tòa căn hộ quy mô lớn nằm đối diện.

Nếu “lõi cầu” cư dân đảm bảo dòng tiền đều đặn, thì dòng khách du lịch tạo ra những “đỉnh doanh thu”. Với khả năng kết nối ngày càng thuận tiện cùng hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Đó là dòng khách MICE, khách y tế, khách nghỉ dưỡng cao cấp với nhu cầu đa dạng và khả năng chi trả lớn. Nhịp tiêu dùng kéo dài liên tục, hình thành một “không gian kinh doanh không ngủ”.

Sự kết hợp giữa dòng cư dân ổn định và dòng khách du lịch quy mô lớn hình thành một cấu trúc cầu đa tầng, vừa tạo nền doanh thu bền vững, vừa mở ra các chu kỳ tăng trưởng đột biến.

Với diện tích khoảng 100 m², mặt tiền rộng, nhà phố Boulevard Prime được quy hoạch tối ưu cho khai thác thương mại.

Đáng chú ý, chính sách tài chính đóng vai trò như một đòn bẩy giúp rút ngắn thời gian tiếp cận cơ hội. Siêu chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, miễn lãi suất 18 tháng đầu giúp nhà đầu tư giảm áp lực vốn, đồng thời tạo điều kiện đưa tài sản vào khai thác sớm.

Khi dự án siêu cảng đã được trao quyết định đầu tư, hạ tầng đang tăng tốc và các dòng khách dần hiện hữu, Boulevard Prime không còn là câu chuyện kỳ vọng mà là một “cỗ máy dòng tiền” vận hành theo từng nhịp phát triển của khu vực. Sở hữu nhà phố Boulevard Prime thời điểm này là bước đi trước đón đầu khôn ngoan khi chu kỳ tăng trưởng vừa được kích hoạt và dư địa đang dồi dào phía trước.