Thera Healthcare Center: Lời giải đầu tư trước áp lực già hóa dân số

Khi cấu trúc dân số thay đổi, một thị trường nghìn tỷ USD bắt đầu hình thành

Già hóa dân số không chỉ còn là câu chuyện nhân khẩu học đơn thuần, mà đang vươn lên trở thành một trong những xu hướng vĩ mô định hình lại toàn bộ nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới đang bước vào một kỷ nguyên chuyển dịch chưa từng có: Đến năm 2030, cứ 6 người sẽ có 1 người từ 60 tuổi trở lên, đẩy quy mô nhóm dân số này lên 1,4 tỷ người và dự kiến sẽ chạm mốc 2,1 tỷ người vào năm 2050. Già hóa dân số kéo theo nhiều hệ lụy: chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao, thiếu hụt lực lượng lao động và gánh nặng lớn hơn cho hệ thống an sinh xã hội.

Cùng với "nền kinh tế bạc", hệ thống sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới.

Tại Việt Nam, tiến trình này đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Dự báo đến năm 2038, nhóm người trên 60 tuổi sẽ chiếm tới 20% dân số, tương đương hơn 21 triệu người. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa đang dần phá vỡ mô hình gia đình nhiều thế hệ, việc tự chăm sóc người cao tuổi tại nhà trở thành một áp lực vô hình nhưng khổng lồ đè nặng lên vai các gia đình trẻ. Hơn nữa, chi phí y tế cho người cao tuổi thường tăng vọt từ 35 - 70%, tạo ra những điểm nghẽn lớn về tài chính và an sinh.

Chính từ áp lực này, thị trường bất động sản và dịch vụ y tế đang xuất hiện một khoảng trống lớn chưa được khai thác. Có một tệp khách hàng ngày càng đông đảo: Những người cao tuổi có tài chính vững vàng nhưng con cái định cư xa, và những người hưu trí khao khát được sống trọn vẹn với đam mê, giao lưu cùng thế hệ thay vì lùi lũi nơi góc nhà. Thế nhưng, thị trường miền Bắc hiện nay đang thiếu vắng các dự án bất động sản dưỡng lão cao cấp thực sự đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe này.

Từ nhu cầu xã hội đến cơ hội đầu tư dài hạn

Đón đầu làn sóng tiêu dùng mới, mô hình nghỉ dưỡng dưỡng lão phong cách “luxury resort” đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư. Tiên phong khai mở phân khúc này là Thera Healthcare Center - viện dưỡng lão cao cấp đầu tiên tọa lạc ngay trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy ( Phú Thọ) do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển.

Được hợp tác vận hành cùng Azurit Hansa (Đức) – đơn vị điều dưỡng hàng đầu châu Âu, Thera Healthcare Center mang đến một khái niệm chăm sóc hoàn toàn mới: Nơi người cao tuổi không chỉ được "chăm sóc" mà là được "tận hưởng".

Trong xu hướng đó, các mô hình như Thera Healthcare Center cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa lớp, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị khai thác. Cụ thể, nhóm dịch vụ y tế – phục hồi bao gồm vật lý trị liệu, theo dõi y tế 24/7, hỗ trợ điều dưỡng và chăm sóc 1:1 ngày đêm. Nhóm dịch vụ trị liệu – tinh thần, cư dân được thừa hưởng 100% hệ tiện ích khoáng nóng, kết hợp các liệu trình vật lý trị liệu, massage bấm huyệt, phòng thiền – yoga, các chế độ dinh dưỡng, detox thanh lọc cơ thể chuẩn Nhật Bản và các hoạt động kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng được cá nhân hóa theo thể trạng và bệnh lý, kết hợp các liệu trình detox và phục hồi chức năng. Các tiện ích hỗ trợ như giường y tế thông minh, hệ thống sưởi ổn định, dịch vụ đưa đón và hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày giúp đảm bảo an toàn và tiện nghi cho người cao tuổi.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ phục vụ một nhóm khách hàng duy nhất, mà mở rộng đa dạng phân khúc như người cao tuổi cần chăm sóc dài hạn, người trung niên cần phục hồi sức khỏe, hay nhóm khách lưu trú kết hợp nghỉ dưỡng – trị liệu. Nhờ đó, nguồn cầu trở nên đa dạng và ít phụ thuộc vào chu kỳ du lịch. Về mặt kinh tế, việc tích hợp nhiều lớp dịch vụ giúp gia tăng chi tiêu trên mỗi khách hàng, đồng thời tạo ra nhu cầu lặp lại và kéo dài vòng đời sử dụng tài sản.

Khi bài toán chăm sóc người cao tuổi dần chuyển từ trách nhiệm gia đình sang một nhu cầu thị trường, Thera Healthcare Center không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là một công cụ tài chính giúp nhà đầu tư đón đầu xu hướng và giảm thiểu rủi ro dài hạn.