Thấy tê tê quý hiếm nằm bên lề đường, nam công nhân ở Đà Nẵng giao nộp công an

Theo đó, khoảng 1h15 ngày 5/5, anh Đỗ Quốc Sáu (SN 1989, trú xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau; hiện là công nhân làm việc trên địa bàn) đến trụ sở Công an xã Hòa Vang giao nộp 1 con tê tê còn sống, nặng khoảng 1,5kg.

Lực lượng chức năng thả tê tê quý hiếm về môi trường tự nhiên. (Ảnh: C.A)

Theo trình bày của anh Sáu, trong lúc đi làm về qua khu vực cầu Trắng trên tuyến Quốc lộ 14G, đoạn thuộc thôn Đông Lâm, xã Hòa Vang, anh phát hiện con tê tê nằm bên lề đường. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, đang cần được bảo vệ nghiêm ngặt, anh đã chủ động đưa con tê tê đến Công an xã giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Vang phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn và Phòng Kinh tế xã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của tê tê. Sau khi xác định tê tê đủ điều kiện sinh tồn, lực lượng chức năng đã tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

Theo Công an xã Hòa Vang, hành động đẹp của anh Đỗ Quốc Sáu thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự chung tay của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây cũng là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa thông điệp sống thân thiện với thiên nhiên trong cộng đồng.

Cách đây vài ngày, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận và tái thả một cá thể tê tê Java quý hiếm về rừng tự nhiên.

Theo đó, ông Đỗ An (trú thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) phát hiện con tê tê trôi dạt gần bờ, tại khu vực Bãi Chồng. Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông An nhanh chóng tiếp cận và đưa cá thể vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Qua ghi nhận, đây là cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB, nặng 2,5kg, dài 53cm, có sức khỏe ổn định, phản xạ tự nhiên tốt, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để trở lại môi trường hoang dã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm phối hợp Công an xã Tân Hiệp tiến hành tái thả tê tê về rừng Cù Lao Chàm. Khu vực tái thả được lựa chọn có hệ sinh thái phù hợp với tập tính sinh học của loài, đảm bảo nguồn thức ăn và hạn chế tác động của con người.