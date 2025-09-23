+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Thanh niên xăm trổ đánh thai phụ: Không khoan nhượng với bạo lực
(VTC News) -
Chỉ vì 3 gói mì tôm giá 30 nghìn đồng mà thanh niên xăm trổ ra tay đánh thai phụ, không cần biết đến hậu quả khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Siêu bão Ragasa đổ bộ Biển Đông: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Miền Bắc
17:52 23/09/2025
VTC NEWS TV
Công an Hà Nội: Thông tin học sinh lớp 6 suýt bị bắt cóc là sai sự thật
17:52 23/09/2025
Tin nóng
Đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách giám sát các quy định về dữ liệu cá nhân
17:30 23/09/2025
Tin nóng
Bão Ragasa sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Thanh Hóa, gió giật cấp 12
17:26 23/09/2025
VTC NEWS TV
Siêu xe điện chỉ có 30 chiếc lập kỷ lục tốc độ gần 500 km/h
17:19 23/09/2025
Xe điện
Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng
17:16 23/09/2025
VTC NEWS TV
Siêu bão Ragasa suy yếu: Nguy cơ sạt lở, mưa lũ trên diện rộng
17:08 23/09/2025
VTC NEWS TV
Parkview Dental triển khai giải pháp hỗ trợ hậu phẫu cho khách hàng kiều bào
17:03 23/09/2025
Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
17:02 23/09/2025
Chính trị
Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào đến TP.HCM?
16:58 23/09/2025
VTC NEWS TV
Acecook Happy Scholarship 2025: Lan tỏa hạnh phúc, chắp cánh ước mơ
16:55 23/09/2025
Giáo dục
Siêu bão Ragasa càn quét Philippines, 10.000 người sơ tán khẩn cấp
16:52 23/09/2025
VTC NEWS TV
Bộ GD&ĐT: Đình chỉ, đuổi học có nguy cơ đẩy các em vào đường phạm tội
16:45 23/09/2025
Diễn đàn
SeABank cung cấp giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp FDI khai phá cơ hội
16:41 23/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cập nhật tin bão, lũ, mưa lớn và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ tối 23/9
16:40 23/09/2025
Đời sống
Cần làm gì để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại trường học?
16:36 23/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Công bố kết quả lễ quay số kỳ 1 'Du lịch 5 châu cùng Ngoại hối Eximbank'
16:29 23/09/2025
Kinh tế
TP.HCM định hướng 3 giai đoạn phát triển đô thị quanh nhà ga metro
16:27 23/09/2025
Đầu Tư
Siêu bão Ragasa có thể giảm 4-5 cấp khi vào vịnh Bắc Bộ
16:20 23/09/2025
Thời tiết
VinFast đại thắng tại Giải thưởng Effie Awards châu Á – Thái Bình Dương 2025
16:19 23/09/2025
Xe
XSMB 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/9/2025
16:10 23/09/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 23/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/9/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 23/09/2025
Xổ số
VN-Index ngừng giảm mạnh, thanh khoản thấp nhất 3 tháng
16:03 23/09/2025
Tài chính
Hơn 50 đối tác đồng hành Diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025
16:00 23/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/09/2025 tại Thành phố Huế
15:57 23/09/2025
Cần biết
Siêu bão Ragasa chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 10, hướng vào miền Trung
15:44 23/09/2025
Thời tiết
Xem trực tiếp Liverpool vs Southampton, Cúp Liên đoàn Anh 2025 trên kênh nào?
15:43 23/09/2025
Lịch bóng đá
Gen Z có tần suất quan hệ tình dục thấp hơn cả các cụ 61 - 79 tuổi
15:41 23/09/2025
Giới trẻ
Bắt giữ 2 kẻ hiếp dâm thiếu nữ say rượu
15:38 23/09/2025
Bản tin 113
Dân mạng tự hào ôn chuyện chống Pháp ở Nam Bộ ngày này 80 năm trước
15:29 23/09/2025
Giới trẻ