Đóng

Thanh niên xăm trổ đánh thai phụ: Không khoan nhượng với bạo lực

(VTC News) -

Chỉ vì 3 gói mì tôm giá 30 nghìn đồng mà thanh niên xăm trổ ra tay đánh thai phụ, không cần biết đến hậu quả khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới