Tên gọi cầu Thê Húc có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Nằm tĩnh lặng và cong cong như một dải lụa đỏ vắt trên làn nước xanh lục bảo của hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khi nhắc đến Hà Nội. Tuy nhiên, đối với nhiều du khách và ngay cả những người con của Thủ đô, ý nghĩa thực sự đằng sau tên gọi "Thê Húc" vẫn là một câu hỏi đầy sức gợi. Đứng dưới lăng kính của ngôn ngữ học, lịch sử và triết học phương Đông, tên gọi của cây cầu này là một bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy tự hào của bậc tri thức tiền nhân.

Ý nghĩa tên cầu Thê Húc

Tên gọi "Thê Húc" (栖旭) được cấu thành từ hai chữ mang ý nghĩa vô cùng thơ mộng và chuẩn xác về mặt từ nguyên:

Chữ "thê" (栖): Mang ý nghĩa nguyên thủy là sự đậu lại, sự ngưng đọng, cư trú (giống như hình ảnh chim bay về tổ đậu trên cành cây). Về mặt triết học, "thê" biểu trưng cho sự hội tụ, lưu giữ và giao hòa của những nguồn năng lượng tinh hoa.

Chữ "húc" (旭): Chỉ ánh sáng ban mai, là những tia nắng mặt trời đầu tiên vừa ló rạng ở phía Đông, mang theo hơi ấm và sự khởi đầu rực rỡ. Khái niệm này thường xuất hiện trong câu thành ngữ "Húc nhật đông thăng" (Mặt trời mọc ở đằng Đông).

Khi ghép hai chữ này lại, "Thê Húc" mang một ý nghĩa tuyệt đẹp: "Nơi đậu lại của ánh sáng ban mai" hay "Cây cầu giữ lại những tia nắng đầu tiên của ngày mới". Đây là một cái tên mang tính tượng hình cao, vẽ nên một khung cảnh tràn đầy sinh khí và hy vọng.

Danh xưng cầu Thê Húc ẩn chứa triết lý phương Đông sâu sắc, mang ý nghĩa là nơi hội tụ ánh sáng ban mai rực rỡ và thanh khiết nhất.

Ý nghĩa của cầu Thê Húc không thể tách rời khỏi bối cảnh lịch sử và người đã kiến tạo ra nó. Vào năm 1865 (năm Tự Đức thứ 18), Nguyễn Văn Siêu, một danh nhân văn hóa nổi bật ở Hà Nội thời đó, người được dân gian tôn xưng là "Thần Siêu" đã đứng ra chủ trì việc tu bổ lại quần thể di tích đền Ngọc Sơn. Chính ông là người vạch ra ý tưởng xây dựng một cây cầu nối từ bờ hồ ra đảo Ngọc và đặt tên cho nó là Thê Húc.

Với tư duy của một nhà nho uyên bác, Nguyễn Văn Siêu không chỉ xây dựng một công trình giao thông vật lý. Cầu Thê Húc được ông đặt trong tổng thể kiến trúc mang đậm tính biểu tượng về đạo học và ánh sáng. Nếu như Tháp Bút vươn cao "tả thanh thiên" (viết lên trời xanh) tượng trưng cho văn tài, Đài Nghiên tượng trưng cho sự hàm súc của tri thức, thì cầu Thê Húc chính là nhịp dẫn ánh sáng của sự minh triết.

Nguyễn Văn Siêu muốn nhắn nhủ thế hệ sau rằng: Nơi đây là điểm hội tụ của linh khí đất trời, nơi con người hấp thụ ánh sáng của học vấn, của đạo lý để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng, rực rỡ như rạng đông.

Lăng kính phong thủy

Sự thống nhất giữa tên gọi "Thê Húc" và thiết kế vật lý của cây cầu là một minh chứng xuất sắc cho sự am hiểu phong thủy của người xưa.

Cầu được thiết kế hướng về phía Đông – hướng mặt trời mọc. Vào mỗi buổi sáng sớm tinh sương, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng đầu tiên sẽ chiếu thẳng và đậu lại trên thân cầu trước khi lan tỏa khắp mặt hồ. Tên gọi "Thê Húc" đã miêu tả chính xác hiện tượng thiên văn tự nhiên này.

Đồng thời, việc chọn màu đỏ son để sơn toàn bộ cây cầu cũng là một sự tính toán khoa học kết hợp tín ngưỡng. Trong triết học phương Đông, màu đỏ thuộc hành Hỏa, đại diện cho dương khí, sự sống, sự may mắn và hạnh phúc. Sắc đỏ rực rỡ của cây cầu nổi bật trên nền xanh lục của nước hồ tạo ra một sự tương phản quang học mạnh mẽ, vừa thu hút thị giác, vừa khẳng định biểu tượng của mặt trời sinh sôi nảy nở, xua tan đi những âm khí, u ám.

Nhịp cầu tâm linh

Cuối cùng, vượt lên trên các yếu tố kiến trúc và thiên văn, cầu Thê Húc mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về mặt tôn giáo và tâm lý. Cây cầu là một đường dẫn vật lý nối liền bờ hồ đại diện cho cõi thế tục ồn ào, trần gian nhiều lo toan với đảo Ngọc – nơi tọa lạc của đền Ngọc Sơn thiêng liêng đại diện cho cõi tâm linh thanh tịnh.

Việc bước qua "cây cầu đón ánh sáng ban mai" giống như một nghi thức thanh tẩy tâm hồn. Ánh sáng của chữ "Thê Húc" sẽ gột rửa đi những muộn phiền, tạp niệm của con người, để khi họ đặt chân đến cửa đền, tâm trí đã hoàn toàn trở nên sáng suốt, tĩnh tại và thành kính nhất.

Cái tên "Thê Húc" không chỉ là một cái tên để phân biệt địa danh. Bằng sự uyên bác của Nguyễn Văn Siêu, hai chữ này đã cô đọng lại toàn bộ những giá trị tinh hoa nhất về vật lý quang học, triết lý Nho giáo và nghệ thuật kiến trúc phong thủy. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi với bao thăng trầm dâu bể, cây cầu mang tên "nơi đậu lại của ánh sáng ban mai" vẫn đứng đó, mãi mãi là một lời chúc tốt đẹp về sự khởi sắc, trí tuệ và trường tồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến.